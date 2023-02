Der ÖAMTC meldet mehrere Verkehrsbehinderungen in ganz Österreich. In Niederösterreich herrscht derzeit hohe Lawinengefahr – auch die Lage im Tourenbereich sei heikel

Vorsicht ist in Niederösterreich geboten: Stufe 4 von 5 galt in den Ybbstaler Alpen oberhalb der Waldgrenze (Symbolbild). Foto: APA/BERGRETTUNG OBERTAUERN

Starke Schneefälle sorgten Donnerstagfrüh in ganz Österreich für Verkehrsbehinderungen. Auf vielen Straßen wurde Schneekettenpflicht verhängt. Betroffen waren unter anderem in Vorarlberg die Arlberg Schnellstraße (S16), in Oberösterreich die Mühlviertler Straße (B310) im Bereich Freistadt, in Salzburg die Katschberg Straße (B99) sowie zahlreiche Landesstraßen vor allem in Ober- und Niederösterreich. Durch die schwierigen Fahrbahnverhältnisse kam es zu zahlreichen Sperren durch hängengebliebene Lkws.

Betroffen waren dabei unter anderem die Pyhrn-Autobahn (A9) bei Ried im Traunkreis, die Westautobahn (A1) bei Regau und einige Landesstraßen in Tirol bis Niederösterreich. "Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Wetter- und Fahrbahnverhältnissen an – und vermeiden Sie unnötige Fahrten mit dem Auto!", lautet der Appell des ÖAMTC in einer Aussendung.

Lawinengefahr in Niederösterreich

Nicht nur auf den Straßen, sondern auch in den Höhen wirkt sich der Schneefall aus: In Teilen Niederösterreichs hat am Donnerstag große Lawinengefahr geherrscht. Stufe 4 von 5 galt in den Ybbstaler Alpen oberhalb der Waldgrenze. Darunter wurde das Risiko als "erheblich" (Stufe 3) eingeschätzt – ebenso wie in höheren Lagen in den Türnitzer Alpen, im Gippel-Göller-Gebiet sowie in der Rax-Schneeberg-Region. Im Tourenbereich wurde die Lage im Lawinenbericht als heikel bezeichnet. Weitere Schneefälle und stürmischer Wind wurden erwartet.

In den Ybbstaler Alpen steige das Risiko oberhalb der Waldgrenze mit ergiebigem Neuschnee in Kombination mit stürmischem Wind auf "groß", darunter auf "erheblich", hieß es in dem Bericht: "In sämtlichen Expositionen können sich aus steilen Bereichen mittlere bis große Schneebrett- und Lockerschneelawinen von selbst lösen." In tieferen Lagen könne feuchter Schnee beziehungsweise Regen zu nassen Lawinen aus steilem Wald- und Wiesengelände sowie Böschungen führen. Exponierte Verkehrs- und Wanderwege seien potenziell gefährdet.

"Die stellenweise große Lawinengefahr bleibt bestehen, zusätzlich wird in tieferen Lagen die Aktivität von spontanen Nassschneelawinen zunehmen", wurde prognostiziert. Angespannt war die Situation laut dem Lawinenbericht durch Neuschnee und Sturm etwa auch in den Türnitzer Alpen. (red, APA, 2.2.2023)