Angesichts der Inflation und steigender Lebenshaltungskosten legen viele Menschen mehr Wert auf Erschwinglichkeit. Daher ist es keine Überraschung, dass einige der beliebtesten Beiträge auf Airbnbs Instagram-Account im Jahr 2022 günstige Unterkünfte sind, darunter eine gemütliche Berghütte in Spanien oder eine gläserne Unterkunft in einem Wald in Brasilien. Airbnb zeigt eine Auswahl der beliebtesten nutzergenerierten Inhalte des letzten Jahres als Inspiration für den Urlaub.