In dieser Galerie: 2 Bilder Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten in der Nacht auf Donnerstag aufgrund starken Schneefalls unter anderem im Raum Alland/Heiligenkreuz in Niederösterreich zu Fahrzeugbergungen ausrücken. Foto: APA/BFKDO BADEN/STEFAN SCHNEIDER Einsatzkräfte beseitigten einen umgestürzten Baum auf der Ramsauer Landesstraße im Bereich Liezen in der Steiermark. Foto: APA/FF SCHLADMING

Schneefall hat am Freitag vor allem in den westlichen Bundesländern Österreichs für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Am Samstag soll bereits an der Alpennordseite weiterer Schneefall hinzukommen. Neben hängen gebliebenen Lkw wurde die zunehmend hohe Lawinengefahr zu einem Problem, berichtete der ÖAMTC. Eine Wetterwende kommt laut Geosphere Austria (der früheren Zamg) erst kommende Woche. Betroffen waren vor allem Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark.

VIDEO: Starke Schneefälle haben Donnerstagfrüh in ganz Österreich für Verkehrsbehinderungen gesorgt DER STANDARD

Quer stehende Lkws auf Autobahnauffahrten

Bereits in der Nacht auf Freitag kam es zu Behinderungen auf den Straßen, so waren etwa die Auffahrten Klaus und St. Pankraz auf der Pyhrnautobahn (A9) in Oberösterreich wegen quer stehender Lkws für längere Zeit blockiert. Während aufgrund der vergleichsweise hohen Temperaturen in den Niederungen verbreitet Regen herrschte, verursachten große Neuschneemengen in den Bergen hohe Lawinengefahr. So mussten nach Informationen des ÖAMTC am Freitag unter anderem die Pyhrnpass Straße (B138) zwischen Spital am Pyhrn in Oberösterreich und Liezen in der Steiermark gesperrt werden. Die Zufahrt zum Skigebiet Wurzeralm war jedoch noch möglich.

Zwischen Mitternacht und Mittag waren 115 Feuerwehren mit insgesamt rund 1.300 Helfern im Einsatz, um von der Straße abgekommene Fahrzeuge zu bergen, umgestürzte Bäume zu entfernen und durch das Oberflächenschmelzwasser entstandene Schäden zu beheben. Seit Beginn der starken Schneefälle am 1. Februar wurden laut Landesfeuerwehrkommando im Bundesland rund 5.200 Feuerwehrleute von 430 Ortsgruppen zu 710 Schnee- und Sturmeinsätzen gerufen.

Zahlreiche Straßen in Salzburg gesperrt

In Salzburg forderten die Neuschneemengen vor allem die Straßendienste in den Gebirgsgauen. Um möglichst viele Straßen befahrbar zu halten, wurden alle fünf Lawinensprenganlagen im Pinzgau und Pongau am Freitag kontrolliert ausgelöst. Aufgrund der Schneemengen ist mit weiteren Sprengungen zu rechnen, wozu kurzfristig Straßensperren notwendig sind. Gesperrt sind im Bundesland Salzburg die Hochkönig Bundesstraße (B164) beim Dientner Sattel zwischen Mühlbach und Dienten sowie beim Filzensattel zwischen Dienten und Hinterthal für alle Fahrzeuge. Die Sperre gilt mindestens bis kommenden Mittwoch. Die Straßenverbindung zwischen Dienten und Lend (L216) bleibt offen.

In Teilen von Niederösterreich ist die Lawinengefahr auch am Freitag als groß eingeschätzt worden. Stufe 4 auf der fünfteiligen Skala galt laut Warndienst in den Ybbstaler Alpen oberhalb der Waldgrenze. "Ergiebige Neuschneemengen und stürmischer Wind" sorgen dort für eine "heikle" Situation, wurde betont.

Ein halber Meter Neuschnee im Waidhofen an der Ybbs

Unterhalb der Waldgrenze galt in Niederösterreich für die Ybbstaler Alpen Lawinenwarnstufe 3 (erhebliche Gefahr). Dieselbe Einschätzung wurde für das Gippel-Göllergebiet und die Türnitzer Alpen (jeweils über 1.000 Metern) sowie für das Semmering-Wechselgebiet und die Rax-Schneeberggruppe (jeweils oberhalb der Waldgrenze) getroffen. Hingewiesen wurde am Freitagvormittag in einem gesonderten Update auf ein Risiko von vermehrten Nassschneelawinen auch in tiefen und mittleren Lagen. Winterlicher Hotspot war in Niederösterreich das Mostviertel. Im Raum Waidhofen an der Ybbs wurden laut Landespressedienst bis zu 50 Zentimeter Neuschnee verzeichnet. Auch aufgrund starken Windes war am Hochkar am Freitag kein Liftbetrieb möglich. Im Wald- und Industrieviertel waren es 15 Zentimeter Schnee, weitgehend verschont blieb das Weinviertel.

Ohne Schneeketten war eine Weiterfahrt vielerorts am Freitag nicht möglich. Foto: APA/ALOIS LITZLBAUER

Laut Landespressedienst bestand am Freitag Kettenpflicht für alle Fahrzeuge auf der L4188 und der L4189 im Bereich Hohe Wand sowie auf der B71 über den Zellerrain. Auf mehreren weiteren Verbindungen mussten außerdem Kfz ab 3,5 Tonnen Ketten anlegen. Im Raum Waidhofen a. d. Ybbs wurden bis zu 50 Zentimeter Neuschnee verzeichnet. Anhaltender Sturm hat am Freitag für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Am meisten betroffen waren zunächst das Industrie- und Mostviertel. In Mödling waren die Helfer am Nachmittag nach eigenen Angaben im Dauereinsatz. Bereits am Vormittag war in der Bezirksstadt das Vordach einer Tankstelle aus der Verankerung gerissen worden. Es drohte abzustürzen und wurde laut einer Aussendung gesichert. Am Nachmittag folgten diverse Sturmeinsätze im Mödlinger Stadtgebiet. Stark gefordert war auch die Bezirksalarmzentrale, diverse Notrufe gingen ein.

Schwierige Lage auch in der Steiermark

Die Situation hat sich auch in der Steiermark seit Donnerstag weiter verschärft. Am Freitag herrschte in einem Großteil der Obersteiermark flächig große Lawinengefahr, besonders im Nordstau. Spontane Lawinenaktivität sei durch den ergiebigen Neuschnee und die Erwärmung im Tagesverlauf einzurechnen. In vielen Teilen der Obersteiermark und auf höher gelegenen Straßen kam es zu Behinderungen, Sperren und Feuerwehreinsätzen. Dutzende Zentimeter Neuschnee, der oftmals noch nicht von den Fahrbahnen der Straßen weggeräumt werden konnte, machten Ketten auf vielen höher gelegenen Straßen nötig – auch für Pkw. Die Zu- und Abfahrt zur Planneralm wird ab Freitagmittag wegen Lawinengefahr gesperrt.

Für Mittag wurde eine Sicherheitssperre wegen Lawinengefahr angekündigt. Die Planneralm gilt als das höchstgelegene Skidorf in der Steiermark (1.600 Meter Seehöhe) und wegen der schneereichen Lage kommt es dort immer wieder zu Sperren. Diesmal soll sie zumindest bis Samstagmittag dauern. Die Schneewerte auf der Planneralm lauteten Freitagfrüh: 158 Zentimeter bei der Talstation, 176 Zentimeter am Berg auf knapp 2.200 Meter Seehöhe. Davon sind 46 Zentimeter allein seit Donnerstag hinzugekommen. In Mariazell lagen 27 Zentimeter Neuschnee (55 Gesamthöhe)

Weitere Sperren in der Steiermark

Wegen Lawinengefahr waren Freitagvormittag die Hochschwabstraße (B24) zwischen Greith und der Kreuzung nach Weichselboden, die Pyhrnpass Straße (B138) zwischen Spital am Pyhrn und Liezen, die Rössing Landesstraße (L725) zwischen Ennstalstraße und Ramsauer Landesstraße, die Gemeindestraßen zwischen Wildalpen und Hinterwildalpen und in Untertal nahe Schladming der Bachweg und der Ahornweg gesperrt. Auf zwei Dutzend Straßen galt teils nur für Lkw, teils aber auch für Pkw Kettenpflicht. Manche Straßen wurden für den Schwerverkehr gänzlich gesperrt.

Das Bereichsfeuerwehrkommando Liezen meldete am Freitag, dass sich die Situation noch nicht entspannt habe: "In allen Teilen des Bezirkes waren auch die Nacht über Einsatzkräfte unterwegs, vorwiegend um Fahrzeugbergungen durchzuführen oder durch die Schneelast umgestürzte Bäume von Verkehrswegen zu entfernen." Alleine am Donnerstag wurden seitens der Bereichswarnzentrale 31 Alarmierungen gemeldet, am Freitag waren es von Mitternacht bis zum Morgen bereits acht Feuerwehren, die ausrücken müssten.



Kontrollierte Lawinensprengungen in Salzburg

In Salzburg fordern die enormen Neuschneemengen ebenso die Straßendienste. Alle vom Land installierten Lawinensprenganlagen im Pinzgau und Pongau wurden am Freitag kontrolliert ausgelöst. Damit werden wichtige Straßenverbindungen vor gefährlichen Lawinenabgängen gesichert.

Schon Donnerstagabend wurde die Sprengung in Dießbach bei Saalfelden ausgelöst. "Heute Früh haben wir dort erneut gesprengt, ebenso in Gadenstätt bei Maishofen und im Bereich Bruderhof bei Rauris", sagte Andreas Kendlbacher von der Straßenmeisterei Bruck an der Glocknerstraße. "Im Pongau wurde heute oberhalb der Zauchenseestraße am Strimskogel vorsorglich gesprengt", ergänzte sein Kollege Martin Katsch von der Straßenmeisterei St. Johann. Die Straßendienste rechnen bei den aktuellen Schneemengen mit weiteren Sprengungen. Damit keine Autofahrer von den Schneemassen der kontrollierten Sprengungen erwischt wird, kommt es kurzfristig zu Straßensperren. Die Straßenmeistereien würden diese aber nach Möglichkeit in die verkehrsarme Zeit legen, sagt Kendlbacher.

Die B164, die Hochkönig Straße, zwischen dem Dientner Sattel und Mühlbach, sowie am Filzensattel zwischen Dienten und Hinterthal ist seit Donnerstagnacht für alle Fahrzeuge gesperrt. Die Sperre werde jedenfalls noch bis Mittwoch andauern. Über Lend gelangen Skigäste jedoch weiterhin nach Dienten.

Starker Wind im Osten

Im Laufe des Freitages werden laut Geosphere Austria Schneefall und Regen wieder häufiger, mit Schwerpunkt erneut an der Nordseite der Alpen. Der Wind legt zu und wird stark bis stürmisch. Besonders im Gebiet von Oberösterreich über Niederösterreich bis Wien und zum Burgenland sind Böen zwischen 80 und 100 Stundenkilometern zu erwarten, in exponierten Lagen sowie generell auf den Bergen Österreichs auch über 100 Stundenkilometern. In Tirol, Kärnten und Vorarlberg ließ der Schnee am Freitagvormittag in tieferen Lagen noch auf sich warten.

Am Samstag schneit und regnet es besonders an der gesamten Nordseite der Alpen, von Vorarlberg über Nordtirol, Salzburg und Oberösterreich bis zum Mostviertel und zur Obersteiermark. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 400 Meter im Osten und 1.200 Meter im Westen. Im Laufe des Nachmittags lassen Schneefall und Regen allmählich nach. Der Wind ist am Samstag im Großteil Österreichs stark bis stürmisch, mit Böen zwischen 60 und 100 km/h, in exponierten Lagen und auf Bergen teils auch darüber.

Mehrere Verschüttete nach Lawinenabgängen in Tirol

In Tirol ist es am Freitag zu zwei Lawinenabgängen gekommen. In Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) wurde ein Wintersportler verschüttet. Die Person wurde geborgen und war ansprechbar, sagte ein Polizeisprecher. Der Wintersportler wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen. Im Bereich der Gurglergruppe in Sölden im Ötztal wurden nach bisherigen Informationen zwei Tourengeher verschüttet. Beide wurden ebenfalls geborgen – einer musste reanimiert werden.

Der andere blieb unverletzt. Nähere Informationen zu den beiden Lawinenabgängen lagen zunächst nicht vor. In Tirol herrschte am Freitag verbreitet Stufe 4, also große Lawinengefahr.

Stromausfälle gemeldet

Die Energie Steiermark meldete Freitagmittag Störungen und Ausfälle bei 44 Trafostationen, vor allem nordwestlich von Bruck in Richtung Tragöß und Grüner See sowie in Richtung Thörl. Laut Sprecher Urs Harnik-Lauris waren am Morgen über 1.000 Haushalte in der Steiermark ohne Strom, gegen Mittag waren es 600 bis 700 Haushalte.

Kommende Woche wird trockener

Der Sonntag verläuft dann größtenteils trocken, gegen Abend und in der Nacht auf Montag kann des vor allem im Westen Österreichs schneien. Der Wind lässt am Sonntag nach. Oft sonnig ist es am Wochenende im Süden Österreichs, und auch im Osten kommt zumindest zeitweise die Sonne hervor.

Zu Beginn der neuen Woche stellt sich dann allmählich ruhiges Hochdruckwetter ein. Am längsten halten sich Wolken und letzte Schneeschauer voraussichtlich im Westen Österreichs. Für Dienstag rechnen die Experten überwiegend mit Sonne und weiter kalten Temperaturen. Auch wenn das Wetter nächste Woche ruhiger wird, ist weiterhin unbedingt die Lawinengefahr zu beachten. Besonders in Schönwetterphasen nach Neuschnee und Wind passieren die meisten Unfälle. Derzeit ist die Lawinengefahr in vielen Regionen erheblich bis groß.



Lawinenabgang in Gosau

In Oberösterreich war Freitagvormittag im Bereich der Zwieselalm in Gosau (Bezirk Gmunden) eine Lawine abgegangen. Christoph Preimesberger, Sprecher der OÖ Bergrettungm gab im Gespräch mit dem STANDARD am frühen Nachmittag "vorsichtige Entwarnung": Ein Snowboarder habe das Schneebrett ausgelöst. Dieser sei selbst verschüttet worden, konnte inzwischen aber geborgen werden. Er sei schwer verletzt. Weitere Verschüttete gebe es nicht.

Skitourengeher in Weststeiermark gefunden

Bergrettung und Polizei haben den am Freitag einen seit Donnerstag im weststeirischen Bergland vermissten Tourengeher gefunden. Der 55-jährige Südsteirer war nach Behördenangaben alleine unterwegs gewesen. Eine großangelegte Suchaktion musste zuvor in der Nacht auf Freitag wegen Witterungsbedingungen und Neuschnees abgebrochen werden und war tags darauf fortgesetzt worden. Der Mann war nicht zu seinem Auto, das er bei der Grünangerhütte im Bereich Gressenberg abgestellt hatte, zurückgekehrt. Im Koralmgebiet herrschte Lawinenwarnstufe zwei. (APA, red, ruep, mro, 3.2.2023)