In dieser Galerie: 2 Bilder Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten in der Nacht auf Donnerstag aufgrund starken Schneefalls unter anderem im Raum Alland/Heiligenkreuz in Niederösterreich zu Fahrzeugbergungen ausrücken. Foto: APA/BFKDO BADEN/STEFAN SCHNEIDER Einsatzkräfte beseitigten einen umgestürzten Baum auf der Ramsauer Landesstraße im Bereich Liezen in der Steiermark. Foto: APA/FF SCHLADMING

Der Wetterbericht verspricht für die nächsten Tage viel Schnee. Schneefall wird es bis zum Sonntag geben, prognostiziert der Wetter- und Erdbebendienst Geosphere Austria, vormals Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, in einer Aussendung von Donnerstag. Die Skigebiete freuen sich über Neuschnee, für die Situation auf Österreichs Straßen verheißt er hingegen nichts Gutes – zumal am Samstag in Teilen Österreichs die Semesterferien beginnen.

Schon am Donnerstag kam es zu ersten Verkehrsbehinderungen, die Lawinengefahr ist zudem in vielen Gebieten gestiegen.

Bisheriges Schneechaos

In Teilen Niederösterreichs und der Steiermark herrschte bereits seit Donnerstag zum Teil große Lawinengefahr. Stufe vier von fünf gilt seither in den Ybbstaler Alpen oberhalb der Waldgrenze. Darunter wurde das Risiko als "erheblich" (Stufe drei) eingeschätzt – ebenso in höheren Lagen in den Türnitzer Alpen, im Gippel-Göller-Gebiet sowie in der Rax-Schneeberg-Region. Im Tourenbereich wurde die Lage im Lawinenbericht als heikel bezeichnet.

In den kommenden Tagen werden weitere Schneefälle und stürmischer Wind erwartet. In den Ybbstaler Alpen steige das Risiko oberhalb der Waldgrenze mit ergiebigem Neuschnee in Kombination mit stürmischem Wind auf "groß", darunter auf "erheblich", hieß es in dem Bericht. In tieferen Lagen könnten feuchter Schnee und Regen zu nassen Lawinen aus steilem Wald- und Wiesengelände sowie von Böschungen führen. Exponierte Verkehrs- und Wanderwege seien potenziell gefährdet.

Ähnlich das Bild in der Steiermark: Auch da war durch die Neuschneemengen in der Nacht auf Donnerstag die Lawinengefahr in vielen Regionen der Obersteiermark groß. Besonders in Teilen der Seckauer Tauern, im Hochschwabgebiet, in den Ennstaler Alpen, im Dachsteingebiet, im Toten Gebirge, in den Eisenerzer Alpen, den Schladminger Tauern, den Wölzer-Tauern und den Rottenmanner Tauern galt erhöhte Vorsicht, speziell in den Nordstaugebieten.



Lawinengefahr bleibt

Geosphere-Meteorologe Christian Pehsl erwartet vor allem im Gebiet von Vorarlberg über Nordtirol, Salzburg und Oberösterreich bis zum Mostviertel und zur Obersteiermark bis Freitag 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee. Besonders in höheren Lagen können es vereinzelt auch um die 100 Zentimeter werden.

Die Nordwest-Wetterlage mit teils starkem bis stürmischem Wind hält Pehsl zufolge mit großer Wahrscheinlichkeit bis Anfang der kommenden Woche an. Auch Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag ziehen von Nordwesten her weitere Staffeln mit feuchter Luft nach Österreich und bringen weiterhin vor allem an der Nordseite der Alpen zeitweise starken Schneefall.



Verkehrsbehinderungen erwartet

Erwartet wird, dass der Schneefall in den nächsten Tagen für Behinderungen auf Straßen und Bahnverbindungen sorgen wird. Auch Probleme durch Schneebruch gelten als wahrscheinlich, wenn Bäume unter der Schneelast umstürzen und Stromleitungen beschädigen oder Verkehrswege blockieren. Am Donnerstag kam es bereits zu ersten Verkehrsbehinderungen. Auf vielen Straßen wurde Schneekettenpflicht verhängt.

In Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark rückte die Feuerwehr zu Fahrzeugbergungen aus. Aufgrund der schwierigen Fahrbahnverhältnisse kam es zu zahlreichen Sperren durch hängengebliebene Lkws. "Eine Entspannung ist nicht in Sicht", verkündete die ÖAMTC-Mobilitätsinformation. (APA, red, 3.2.2023)