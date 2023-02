Elon Musk ist bekannter Krypto-Fan. Foto: Reuters / Jonathan Ernst

Ungefähr zwei Jahre ist es her, dass der Elektroautobauer Tesla ankündigte, 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin zu investieren. Der Jubel hielt allerdings nicht lange an. Im Sommer 2022 hat das Unternehmen einen großen Teil des Kryptovermögens wieder abgestoßen. Laut "The Verge" besaß Tesla Ende letzten Jahres deshalb nur noch 191 Millionen Dollar in Bitcoin.

Die starke Dezimierung des einstigen Milliardenportfolios geht aber nicht nur auf Verkäufe zurück. Kryptowährungen haben in den letzten Monaten einen massiven Werteinbruch erlitten, betroffen ist auch Bitcoin. Noch vor einem Jahr kratzte das Asset an der 50.000-Dollar-Marke, inzwischen liegt der Kurs bei weniger als 24.000 Dollar.

Millionenverluste

Diese Tatsache ging auch an Tesla nicht spurlos vorbei. Aus einem neuen Bericht an die US-Börsenaufsicht geht hervor, dass die Bitcoin-Bestände des Unternehmens 2022 um insgesamt 204 Millionen Dollar geschrumpft sind. 64 Millionen Dollar gehen laut "The Verge" auf die Umwandlung in Dollar zurück. Das bedeutet, dass Tesla vergangenes Jahr 140 Millionen Dollar mit der Kryptowährung verloren hat.

Kurzzeitig hatte Tesla seinen Kundinnen und Kunden sogar ermöglicht, Einkäufe mit Bitcoin zu bezahlen. Das Feature wurde wenige Wochen später aber wieder zurückgezogen. Elon Musk argumentierte damals mit Umweltbedenken, weil das Mining der Kryptowährungen einen hohen Stromverbrauch verursacht. (red, 2.2.2023)