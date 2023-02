Die Tendenz den rechtlichen Schutz des Wolfes zu schwächen, lehnen Umweltministerin Gewessler und elf ihrer Amtskollegen per Schreiben ab. Foto: EPA/OLIVIER HOSLET

Brüssel – Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und elf EU-Amtskollegen haben sich auf EU-Ebene für den Wolf stark gemacht. Die Ressortchefs kritisieren in einem Schreiben an die EU-Kommission eine Resolution des EU-Parlaments scharf: Die Themen seien "wichtig", aber in Zeiten einer Biodiversitätskrise "ist die Tendenz der Entschließung, den rechtlichen Schutz des Wolfes zu schwächen, eindeutig" abzulehnen, heißt es im von der Slowakei initiierten Brief.

Das EU-Parlament hatte im November vergangenen Jahres eine rechtlich nicht-bindende Resolution verabschiedet, in der die Mehrheit der EU-Abgeordneten eine "Überprüfung des Schutzstatus von Wölfen" fordert.

Bei der Koexistenz mit Großraubtieren sind Schäden an Nutztieren unvermeidlich, so die Umweltminister weiter. Sie seien aber "überzeugt, dass ein strenger Schutz zusammen mit einem wirksamen System von Präventivmaßnahmen, gerechten Entschädigungen, aber auch der Kommunikation mit Experten, den betroffenen Akteuren und der Öffentlichkeit die beste Lösung darstellt."

Änderung des Jagdgesetztes

Der Umgang mit dem Wolf in der EU ist seit 30 Jahren in der sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH), die den Artenschutz gewährleisten soll, geregelt. Der Wolf ist darin als "streng zu schützende Tierart von gemeinschaftlichem Interesse" gelistet und darf damit nur in ganz wenigen Ausnahmen abgeschossen ("entnommen") werden. Für eine Änderung der FFH-Richtlinie bedarf es der Zustimmung aller 27 EU-Staaten, zuständig dafür sind die Umweltminister, also Ressortchefin Gewessler.

Der Vollzug der EU-Richtlinie liegt in Österreich bei den Ländern. Zuletzt kündigte die schwarz-rote Tiroler Landesregierung an, durch eine Änderung des Jagdgesetzes Problem- und Risikowölfen den Garaus ausmachen zu wollen. In Tirol wurde noch kein einziger Wolf legal geschossen. In Kärnten hingegen wurden nach mehreren dutzend Abschussgenehmigungen bisher zwei Wölfe abgeschossen. (APA, red, 2.2.2023)