In dieser Galerie: 2 Bilder Ausgezeichnet: STANDARD-Redakteurin Viktoria Kirner. Foto: Thomas Jantzen Der Inklusionspreis erinnert an den 2021 tödlich verunglückten früheren Präsidenten des Österreichischen Behindertenrats, Herbert Pichler. Foto: APA / Hans Punz

Wien – Am Donnerstag wurden in Wien zum zweiten Mal journalistische Leistungen im Bereich Inklusion prämiert – die Auszeichnung in der Kategorie Printmedien ging an STANDARD-Redakteurin Viktoria Kirner für ihren Beitrag "Ich seh' dich nicht, ich liebe dich".

Herbert-Pichler-Inklusions-Medienpreise gingen am Donnerstag zudem an:

Brigitte Krautgartner (Kategorie Radio, Beitrag "Schulbildung für Menschen mit Behinderung"),

Margit Atzler und Jakob Fessler (Kategorie Radio, Beitrag "Barrierefreies Reisen"),

Andrea Schuler (Kategorie Fernsehen, drei Beiträge aus der ZDF-Reihe "Einfach Mensch") und

Golli Marboe (Kategorie Digitale Medien, Podcast "Über Medien reden – 365, der tägliche Podcast").

Der Preis wurde vom Verein Licht ins Dunkel nach einer Idee von ORF-Redakteurin Cedomira Schlapper ins Leben gerufen. Er soll die großen Leistungen von Herbert Pichler würdigen, dem früheren Präsidenten des Österreichischen Behindertenrats, der im April 2021 bei einem tragischen Unglück verstorben ist. Der Medienpreis soll die Aufmerksamkeit für das Thema Inklusion erhöhen.

Das Preisgeld beträgt je Kategorie 3.000 Euro und wird vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz sowie dem Bundeskanzleramt gestiftet.

Über die Preise entschied diese Jury: Gabriele Falböck (Uni Wien, FH St. Pölten), Fritz Hausjell (Uni Wien), Susanne Kinnebrock (Uni Augsburg), Barbara Krenn (ORF-Hauptabteilungsleiterin), Kurt Nekula (Präsident Licht ins Dunkel), Germain Weber (Uni Wien, Vizepräsident Licht ins Dunkel), und Klaus Widl (Präsident des CBMF, Präsident des Österreichischen Behindertenrats). (red, 2.2.2023)