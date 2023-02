81 Abgeordnete aus 20 Ländern fordern Österreich auf, russischen Abgeordneten keine Visa für die Teilnahme an der OSZE-Konferenz in Wien auszustellen

Das Schreiben der Abgeordneten richtete sich unter anderem auch an Außenminister Alexander Schallenberg. Foto: APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER

81 Abgeordnete aus 20 Ländern positionierten sich gegen die Teilnahme russischer Abgeordneter bei der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). In einem Schreiben forderten die Abgeordneten die österreichische Bundesregierung auf Abgeordneten aus Russland keine Visa für die Teilnahme an der OSZE-Konferenz in Wien auszustellen.

"Wir erwarten, dass Entscheidungen getroffen werden, die ihre Teilnahme verhindert", heißt es in dem Schreiben an Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg sowie an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundesratspräsident Günter Kovacs und an Margareta Cederfelt, die Präsidentin der Parlamentarischen OSZE-Versammlung. Die Beteiligung der russischen Abgeordneten genau ein Jahr nach der "verbrecherischen Invasion" in der Ukraine könnte als "Provokation" aufgefasst werden, schreiben die Unterzeichner, die in der "Presse" zitiert wurden.

Die in Wien am 23./24. Februar stattfindende Parlamentarische Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bringt Österreich derzeit in eine Zwickmühle – der STANDARD berichtete. Die Ukraine und einige EU-Partner sind dagegen, dass die russische Delegation daran teilnehmen darf. Österreich ist jedoch als Amtssitz der OSZE per Abkommen dazu verpflichtet, Mitgliedsstaaten die Einreise zu gewähren. Auch die EU-Sanktionen sehen Ausnahmen für diesen Fall vor. (red, 2.2.2023)