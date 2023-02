Weigert sich, das Lösegeld für seinen entführten Enkel zu zahlen: Christopher Plummer als John Paul Getty III in "Alles Geld der Welt", ORF 1, 0.45 Uhr.

Foto: ORF / Tobis / Giles Keyte

19.40 REPORTAGE

Re: Clever gegen Krisen – Frühwarnsysteme der Zukunft Erdbeben und Erdrutsche, Pandemien und Vulkanaus brüche – Katastrophen nehmen zu. Gleichzeitig arbeiten Menschen weltweit an Frühwarnsystemen, die helfen sollen, Leben zu retten. Bis 20.15, Arte

20.15 25. TODESTAG

Falco Anlässlich des 25. Todestages von Falco am 6. Februar widmet ORF 3 dem österreichischen Popstar einen Schwerpunktabend: Nach Thomas Roths Biopic Verdammt, wir leben noch! mit Manuel Rubey als Falco alias Hans Hölzel gibt es noch einen Liveauftritt beim Donauinselfest 1993 (22.10 Uhr) und eine Mütter-Folge (22.45 Uhr) mit Maria Hölzel zu sehen. Bis 23.45, ORF 3

21.45 DOKUMENTATION

Val Kilmer – Ein Leben zwischen "Top Gun" und "The Doors" (USA 2021, Ting Poo, Leo Scott) Über 40 Jahre hat Hollywoodstar Val Kilmer sein Leben mit der Filmkamera dokumentiert. Aus tausenden Stunden 16-mm-Filmmaterial aus dem Privatleben und von Blockbuster-Filmsets entstand ein intimes wie witziges Porträt. Bis 23.35, Arte

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Alexander von Humboldt – Abenteurer und Visionär Berge, eine Meeresströmung, ganze Städte und zahllose Schulen sowie Tier- und Pflanzenarten sind nach Alexander von Humboldt benannt. Die Doku spürt dem wohl bedeutendsten deutschen Entdecker nach. Bis 23.20, ORF 2

22.50 AGENTENABENTEUER

James Bond 007 – Goldfinger (GB 1964, Guy Hamilton)

Sean Connery als Agent 007, Gert Fröbe als Auric Goldfinger und Honor Blackman, die noch vor Diana Rigg für die TV-Serie Mit Schirm, Charme und Melone in die Rolle der Emma Peel schlüpfte. Der dritte James-Bond-Film markiert gewissermaßen den Goldstandard der Filmreihe. Bis 0.55, Puls 4

0.45 THRILLER

Alles Geld der Welt (All the Money in the World, USA 2017, Ridley Scott) Christopher Plummer als J. Paul Getty, der sich weigert, das Lösegeld für seinen entführten Enkel zu zahlen. Von Ridley Scott (Blade Runner) nach dem wahren Fall detailreich inszeniert. Bis 2.50, ORF 1