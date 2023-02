In einem Interview mit dem "Spiegel" erklärt Faeser, dass sie ihr Amt als Innenministerin trotz Kandidatur behalten will

Nancy Faeser möchte ihr Amt als deutsche Innenministerin trotz Spitzenkandidatur in Hessen behalten. Foto: IMAGO/Jens Schicke

Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser will als SPD-Spitzenkandidatin für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober antreten. Das erklärte die SPD-Politikerin in einem am Donnerstag im "Spiegel" erschienenen Interview.

Faeser, die seit Dezember 2021 im Amt ist, gab an, als erste Frau Ministerpräsidentin Hessens werden zu wollen. Ihr Amt als Innenministerin wolle Faeser trotz Spitzenkandidatur beibehalten. "Ich habe in sehr schwierigen Zeiten Verantwortung für ein sehr schwieriges Amt übernommen", wird Faeser im "Spiegel" zitiert. "Und diese Verantwortung gebietet es mir, dass ich meine Aufgaben ebenso klar und ernsthaft wie bislang erfülle."

Einen großen Wahlkampf in Hessen wolle Faeser angesichts des Ukraine-Krieges aber nicht. Sollten sich die Hessinnen und Hessen gegen Faeser entscheiden, wolle sie "weiterhin als Bundesinnenministerin meiner Verantwortung gerecht werden". (wisa, 2.2.2023)