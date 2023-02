Es gibt einen neuen Rekordhalter auf der Welt. Foto: Geoffroy Van der Hasselt / AFP

Gerade einmal zwei Wochen durfte Spike, der Chihuahua, seinen Rekord behalten und offiziell als ältester lebender Hund der Welt gelten. Doch mit seinen 23 Jahren ist er dann doch merklich jünger als der neue Rekordhalter, den Guinness World Records nun präsentiert hat. Denn Bobi ist nicht nur der älteste lebende Hund, sondern der älteste Hund überhaupt – also, von dem man weiß. Mit einem Alter von 30 Jahren und mehr als 260 Tagen pulverisierte das Tier aus dem portugiesischen Dorf Conqueiros den bisherigen Rekord. Dieser wurde auch von den nationalen Behörden bestätigt, bei denen Bobi im Jahr 1992 registriert worden war.

Eigentlich liegt die Lebenserwartung der Rasse Rafeiro do Alentejo – portugiesische Hirte- und Wachhunde – zwischen zwölf und 14 Jahren. Doch Bobis Stammbaum dürfte besonders widerstandsfähig sein, denn bereits seine Mutter wurde 18 Jahre alt.

Rekordhalter Bobi. Guinness World Records

Überlebenskünstler

Und eigentlich hätte der jetzige Rekordhund das Welpenalter gar nicht überleben sollen, wie der heute 38-jährige Besitzer Leonel Costa im Gespräch mit Guinness World Records beschreibt. Als Costa acht Jahre alt war, sei Bobi als einer von vier Welpen in einem Wurf zur Welt gekommen. Doch die Familie Costa besaß bereits viele Tiere – vor allem Hunde –, und so hätte sein Vater entschieden, dass sie die Welpen nicht behalten könnten: "Leider galt es damals als normal unter älteren Menschen, die nicht noch mehr Tiere zu Hause halten konnten [...], dass diese in einer Grube vergraben werden, damit sie nicht überleben", erzählt Costa. Doch in der Eile erwischte sein Vater nicht alle Welpen, und Bobi blieb zurück.

Die Familie entdeckte ihn schließlich, weil die Hündin – seine Mutter – immer wieder an die Stelle zurückkehrte, wo sich die Welpen befunden hatten. Costa und sein Bruder behielten Bobi – zuerst geheim, bis er seine Augen geöffnet hatte –, um schließlich trotz des Ärgers der Eltern den Hund behalten zu dürfen.

Mittlerweile sei Bobi nicht mehr so abenteuerlustig wie in jungen Jahren, er habe Probleme zu laufen und verbringe die meiste Zeit im Hof mit seinen vier Katzenfreunden. Im Mai feiert Bobi seinen 31. Geburtstag. (bbl, 3.2.2023)