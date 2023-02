Erst 2021 hat die Marke des Red-Bull-Konzerns in Österreich expandiert. Foto: imago images/NurPhoto

Die 2016 gegründete Modemarke Alpha Tauri schließt ihre Läden in Österreich. Das bestätigte CEO Ahmet Mercan dem deutschen Branchenblatt "Textilwirtschaft". Die drei Stores in Graz, Salzburg und Wien werden im Juli geschlossen. Damit findet die Expansion auf dem Heimatmarkt der Marke ein schnelles Ende. Die Filialen in Graz und Wien waren erst Ende 2021 eröffnet worden. Der erste, 2016 in Salzburg eröffnete Shop war 2020 in einen größeren Store übersiedelt.

Mercan spricht von einer "Reevaluierung" und einem "Fokus auf Wholesale und E-Commerce". An dem im November 2022 eröffneten Flagshipstore auf der Londoner Brompton Road hält das Unternehmen hingegen fest.

Derzeit scheint sich das Unternehmen auf den US-amerikanischen Markt zu fokussieren. Alpha Tauri will während der New York Fashion Week seine Herbstkollektion gemeinsam mit dem neuen Rennwagen des eigenen Formel-1-Teams präsentieren. (red, 3.2.2023)