Die närrische Zeit ist bereits voll im Gange. Ein Gschnas jagt das nächste, und bei diversen Faschingssitzungen werden humoristische Einlagen zum Besten gegeben. Meist wird hier nicht mit der feinen Klinge gewerkt – im Gegenteil: Der Altherrenwitz hat Hochsaison. Zum Glück kann man sich diesen Veranstaltungen recht gut entziehen und Abstand von derartigen Events nehmen.

"Oh, nein – das ist nicht lustig!" Und schon wieder ist man die "politisch korrekte" Spaßbremse. Oder lachen Sie bei Altherrenwitzen mit? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/LukaTDB

Aber nicht nur im Fasching sind diese meist derben und sexualisierten Witze noch immer Teil einer lockeren Unterhaltung – egal ob im privaten oder beruflichen Setting. Anzügliche, übergriffige und vermeintlich witzige Bemerkungen fallen immer wieder, und meist erhoffen sich die Erzähler einen Lacher als Reaktion – den sie auch allzu oft bekommen.

Mitlachen oder Spaßbremse sein?

Aber nicht alle finden derartige Witze und irrigerweise lustig geglaubte Kommentare auch komisch. Das berichtet auch ein "älterer Herr" im STANDARD-Forum zum Thema einer "witzigen" sexuellen Anspielung des FDP-Chefs Christian Lindner zu einer Parteikollegin: "Ich bin ein schon wirklich älterer Herr und muss sagen, dass ich nie solche blöden Witze gemacht habe. Das hat nichts mit Altherrenhumor einerseits oder mit P. C. zu tun, es gehört sich nicht, hat sich nie gehört und ist unnötig. Man kann sich stattdessen einen Schenkelklopfer aus einem anderen Themenkreis ausdenken, wenn man unbedingt geistreich sein will."



Steht man in einer Runde in der Büroküche und es werden Witze, die oft mit sexistischen Klischees arbeiten, erzählt, kann man schon einmal überfordert sein, wie man damit umgehen soll. Verdreht man die Augen und geht? Setzt man zur Diskussion an, warum solche Witze absolut nicht witzig sind? Lacht man peinlich berührt mit? Oder haut auch einen derben Kalauer raus? Und schon ist man wieder im feministischen Zwiespalt: belehren, aufklären, den Witz ruinieren und als die langweilige Spaßbremse dastehen – oder eben mitlachen, wenn auch gequält?

Wie gehen Sie damit um?

Wie erleben Sie Situationen, in denen Altherrenwitze zum Besten gegeben werden? Und warum ist es oft so schwierig, einfach zu sagen: "Das ist einfach nicht lustig, verletzt Menschen und hat mit Humor nichts zu tun!" Was sind Reaktionen, mit denen Sie konfrontiert waren, als Sie so einen Witz kritisiert haben? Und wo haben Sie schon mitgelacht, obwohl Sie den Witz eigentlich schrecklich gefunden haben? Diskutieren Sie im Forum! (Judith Wohlgemuth, 9.2.2023)