Ja, aber das macht nichts

Die Dampfmaschine ist eine großartige Erfindung. Sie hat der Menschheit nicht nur zu beispiellosem Wohlstand verholfen, sondern ihr auch viele körperlich schwere Arbeiten abgenommen. Sie hat allerdings einen Nachteil: Sie hat uns Menschen leider körperlich schwächer gemacht. Schließlich arbeiteten statt Männern mit Spitzhacken in Minen nun Maschinen, ebenso in Webereien und irgendwann in Zügen und Autos.

Was müssen wir noch wissen, wenn die KI für uns denkt? Bild: Midjourney

War die Dampfmaschine deshalb eine schlechte Idee? Wohl kaum. Statt Muskelkraft zählte zunehmend Hirnschmalz, eine logische Entwicklung. Der Barcode hingegen sägte zunächst an unseren kognitiven Fähigkeiten. Eines der Erfolgskonzepte der Discounter war, dass sie nur wenige Artikel führten – Kassiererinnen und Kassierer wussten die Preise anfangs auswendig, tippten diese direkt und schnell in die Kassa, anstatt nach Preisschildern zu suchen. Dann kam der Barcodescanner – heute muss sich kein Kassenmitarbeitender mehr Preise merken. Auch wie man die Gangschaltung eines Fahrrades einstellt oder einen Zwetschenkuchen bäckt, muss niemand mehr wissen – denn dafür gibt es das Internet.

Und nun also künstliche Intelligenz (KI). In ihrer derzeit gehyptesten Gestalt – als Chat GPT – schreibt sie Geschäftsberichte, programmiert einfache Software und erklärt einem Fünfjährigen Schrödingers Katze. Müssen wir deshalb jetzt weniger über Bilanzbuchhaltung, Programmiersprachen und Quantenmechanik wissen? Die meisten von uns wohl schon.



Wenn Dummheit die Absenz von Wissen meint, dann ja, dann wird uns KI erst einmal dümmer machen. Doch das muss nichts Schlimmes heißen. Denn guter technologischer Fortschritt definiert sich dadurch, dass er uns Arbeit abnimmt – und dazu gehört auch Wissensarbeit.

Doch ist es wirklich Wissen, das uns menschlich macht? Oder nicht doch eher die Fähigkeit zur Kreativität und zur Empathie? Vielleicht verschaffen uns die atemlosen Fortschritte in der KI-Forschung irgendwann eine Atempause, um uns auf diese Qualitäten zu konzentrieren – so pathetisch das auch klingen mag.

Ganz ohne Menschenhirn wird es aber auch in Zukunft nicht gehen: Es wird in Zukunft nicht nur künstliche, sondern auch menschliche Intelligenz sein, die uns als Gesellschaft voranbringt. Dazu gehört auch Wissen, dass nicht direkt anwendbar ist – und in dem die KI keinen Nutzen sieht. Wir müssen dieses Wissen in einer Zukunft, in der die KI uns immer mehr zur Seite steht, wieder stärker kultivieren, etwa in der Schule. Auch damit wir der maschinellen Intelligenz, die unser Menschheitswissen zunehmend verwaltet, kritisch auf die Roboterfinger schauen können.