Pro:

von Alexander Amon

Am 22. Februar geht es los. Sony Playstation geht nach 2016 in die zweite Runde mit VR-Hardware. Damit ist das Unternehmen am Konsolenmarkt ein Unikat. Während Microsoft zwar in anderen Bereichen seines Unternehmens Virtual Reality (VR) sehr wohl als Markt erkannt hat, sind die Ambitionen mit der Xbox zumindest nicht an die Öffentlichkeit kommuniziert und Nintendo – ist und bleibt Nintendo.

Aber wie wichtig ist VR, um sich im Konsolenmarkt weiterhin durchsetzen zu können? Warten wirklich Millionen von Gamern auf ein neues Headset um rund 600 Euro? Der Reihe nach.

Während Nintendo in diesem Jahr mit einem neuen "Zelda" einen heißen Anwärter auf das Spiel des Jahres veröffentlichen und wohl weiterhin mehr "Mario Kart"-Spiele verkaufen wird als 99 Prozent der Konkurrenztitel, versucht Microsoft weiterhin mit seinem Spiele-Abo Gamepass und den damit verbundenen Versprechungen die Abozahlen hochzuhalten. Und ja, irgendwann wird "Starfield" erscheinen und vielleicht sogar der Activision-Blizzard-Kauf über die Bühne gehen – dann kann der US-Konzern mit Sicherheit den im Jahr 2022 verlorenen Boden wieder einigermaßen gutmachen.

Das sind alles dunkle Wolken über dem japanischen Hardware- und Spielehersteller Sony. Warum will man da gerade mit einer Nische wie VR Punkte sammeln? Ganz einfach: Sony hat viele Teile dieser Technik ohnehin im Haus – man besteht ja nicht nur aus der Games-Sparte. Der Zukauf von teurer Hardware kann damit auf ein Minimum reduziert werden, und der kommunizierte Preis sieht auch so aus, als würde Sony mit der Hardware von Tag eins weg schwarze Zahlen schreiben wollen.

Der Inflation zum Trotz gibt es Millionen VR-Fans unter den Spielern, die mit den Gehversuchen der ersten Playstation-Brille ihre Liebe zu der Materie gefunden haben. Mit rund 20 Starttiteln, konkurrenzfähiger Technik und einer am Markt gut etablierten Konsole stehen die Vorzeichen gut, dass der Start von PSVR 2 rund laufen wird. Es gibt bisher fast ausschließlich positives Feedback aus der Fachpresse, und auch in den passenden Foren ist die Stimmung durchaus optimistisch und zeugt von Kauflaune.

Mit VR positioniert sich Sony in einer Ecke, die von der direkten Konkurrenz aktuell nicht beackert wird. Das kann durchaus Interessierte in das Playstation-Lager holen, aber vor allem die bestehende, ohnehin von der Marke überzeugte Fanbase stärker an das Produkt Playstation binden, als es sonst vor allem die exklusiven Blockbuster-Games wie "God of War" oder "The Last of Us" schaffen.

Und was das Kabel betrifft: Ja, ganz ohne Kabel wäre das Erlebnis vielleicht noch immersiver, aber dafür muss der Akku nicht ständig geladen und die Prozessorleistung der Playstation darf ebenfalls angezapft werden. Jeder Vorteil kommt mit einem Nachteil. Dessen ist sich Sony auch mit der PSVR 2 mit Sicherheit bewusst.