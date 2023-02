Die Krabben können dem Influencer zufolge innerhalb von Sekunden feststellen, ob ihnen eine Zehe schmeckt oder nicht. Foto: Mr. Crab Guy

Das World Wide Web ist bekannt dafür, dass es für alles, aber auch wirklich alles eine Nische gibt, die ein Publikum findet. So auch im Fall des Influencers, der auf Tiktok und Youtube unter dem Pseudonym "Mr. Crab Guy" auftritt. "Ich bin der Typ mit der Krabbenpediküre", heißt es schlicht in seiner Biografie, und das ist nicht gelogen: Während Touristen in fernen Ländern noch Fish-Spas aufsuchen, um sich durch Fische die tote Haut von den Beinen knabbern zu lassen, überlässt der junge Mann diese Aufgabe wildlebenden Krabben.

So ist in gleich mehreren kurzen Videos zu sehen, wie der Influencer mit dem bürgerlichen Namen Mitchell Varela an die kalifornische Küste fährt, seine Füße entblößt und diese von kleinen Krabben anknabbern lässt. Eine Zusammenfassung dieser Clips hat er, unterlegt mit entspannender Musik, mit dem Titel "Relaxing Crab Pedicure at the Ocean" auf Youtube veröffentlicht.

Mr. Crab Guy

In einem Videointerview mit dem US-Medium "Insider" erklärt Varela unter anderem, um welche Krabben es sich handelt und wie man diese dazu bringt, an menschlichen Füßen zu knabbern – normalerweise dauere es zwischen zehn und 30 Minuten, bis die ersten hungrigen Krustentiere mit der Verkostung beginnen. "Sie schmecken mit ihren Scheren", sagt Varela im Video: "Und normalerweise kann ich innerhalb von Sekunden erkennen, ob eine Krabbe interessiert ist oder nicht."

Er wisse nicht, warum Krabben menschliche Zehen appetitlich finden, weil er noch nie eine Krabbe gefragt habe, führt er weiter aus: Fakt sei aber, dass es ihnen durchaus mundet. Er selbst empfinde bei der Pediküre keinen Schmerz, ganze im Gegenteil sei die Behandlung sehr entspannend für ihn. Gesundheitliche Risiken sieht er weder für sich selbst noch für seine kleinen Freunde.

Insider

Wem das alles doch zu eklig ist, der kommt mit Varelas jüngstem Youtube-Video vielleicht besser zurecht. In diesem, hochgeladen am 13.1.2023, kann man bei entspannender Musik 30 Minuten lang einer Shrimpsfütterung beiwohnen. Geklärt ist in diesem Kontext auch, wie der Influencer seine Videos zu Geld machen möchte: In der Beschreibung findet sich ein Affiliate-Link, der zu Shrimpsfutter auf Amazon führt. (red, 3.2.2023)

Mr. Crab Guy