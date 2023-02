ORF-Redaktionssprecher und "Eco"-Moderator Dieter Bornemann: Zieglers Rückzug ermöglicht einen Neustart im Landesstudio Niederösterreich. Foto: ORF/Thomas Jantzen

Wien – Der Rückzug von Robert Ziegler als Landesdirektor des ORF-Landesstudios Niederösterreich ist für ORF-Redaktionssprecher Dieter Bornemann ein wichtiges Signal. "Die Aufarbeitung hat aus Sicht der Redaktionsvertretung auch eine Signalwirkung für die gesamte Belegschaft des ORF. Sie stärkt das Selbstbewusstsein der Redaktionen, dass sie sich gegen politische Einflussnahme wehren kann – auch wenn sie aus dem eigenen Haus kommt", sagt Bornemann zum STANDARD.

Bornemann: "Neustart im Landesstudio Niederösterreich"

Der ORF-Redaktionsrat hat schon im Dezember die Suspendierung Zieglers gefordert. "Der Rückzug von Robert Ziegler ist wichtig und ermöglicht einen Neustart im Landesstudio Niederösterreich", sagt Bornemann. Und: "Nach allem, was man bis jetzt über den Bericht der Kommission und über die Aussagen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört hat, wäre eine Absetzung Zieglers durch ORF-Generaldirektor Weißmann und den Stiftungsrat wohl die Konsequenz gewesen."

Ziegler hat am Freitag die Notbremse gezogen, nachdem sich die Vorwürfe erhärtet hatten, er habe in seiner Zeit als Chefredakteur des Landesstudios Niederösterreich (2015 bis 2021) die Berichterstattung zugunsten der ÖVP Niederösterreich und insbesondere von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beeinflusst. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat nach den Recherchen von DER STANDARD, DER SPIEGEL und "Die Presse" eine interne Untersuchungskommission eingesetzt und mit der Aufarbeitung betraut. Der Bericht soll am Montag an Weißmann übergeben werden.

FPÖ will Überprüfung von Ex-ORF-NÖ-Chefredakteurin Teschl-Hofmeister

Die FPÖ bezeichnete den Rücktritt Zieglers in einer Aussendung als "längst überfällig". "Jetzt gilt es, diesen Skandal lückenlos aufzuarbeiten und die Verflechtungen zwischen ÖVP NÖ und dem Landesstudio in St. Pölten endgültig zu kappen", wurde FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker zitiert.

Die Causa Ziegler sei jedoch nur ein "Mosaikstein eines riesigen schwarzen Sittenbildes, da der totale Zugriff auf den ORF NÖ schon zuvor begonnen hat", mutmaßte Hafenecker und hofft, dass sich die Evaluierungskommission auch mit der Tätigkeit von ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister befasst. Sie war bis 2015 ORF-NÖ-Chefredakteurin und damit Zieglers Vorgängerin. 2018 wechselte sie direkt vom ORF in die niederösterreichische Landesregierung unter Johanna Mikl-Leitner. "Diese Optik ist verheerend", meinte Hafenecker.

ÖVP wirft FPÖ "Hass" vor

Auf Hafeneckers Aussagen reagierte Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich. "Leider haben sich manche von Berufspolitikern zu Berufsdenunzianten fehlentwickelt – unter anderem ein Herr Hafenecker, der noch nie einen Finger für unser Land gerührt hat, aber fest auf andere zeigt und schimpft", konterte der Parteimanager in einer schriftlichen Stellungnahme. Die FPÖ kündige mit ihren jüngsten Aussagen an, "mit welchem schlechten Stil wir die nächsten Jahre rechnen müssen". Es zeige sich, "mit welchem Hass sie weiter mit Dreck werfen in der Hoffnung, irgendetwas bleibt schon hängen".

Auch Udo Landbauer, FPÖ-Landesparteichef und Klubobmann im Landtag, bezeichnete den Rückzug Zieglers als "längst überfällig". "Auch der Bericht hätte schon vor der Wahl veröffentlicht werden müssen. Die übliche ÖVP-Taktik, die Schuld bei allen anderen zu suchen, ist eine Verhöhnung." Der Rückzug des Landesdirektors kann laut Landbauer nur ein erster Schritt sein: "Die ÖVP Niederösterreich steckt in diesem parteipolitischen Medienskandal ganz tief drinnen. Schonungslose Transparenz ist das Gebot der Stunde." Der Freiheitliche forderte die vollumfängliche Veröffentlichung des Kommissionsberichts. "Es soll keiner auf die Idee kommen, den Bericht geheim zu halten oder nur geschwärzt zu veröffentlichen." (omark, APA, 3.2.2023)