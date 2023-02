100 Millionen Nutzerinnen in nur zwei Monaten – die populäre Video-App Tiktok brauchte für solche Anwenderzahlen mehr als viermal so lange

Der Erfolg von OpenAI bleibt nicht unbeobachtet – Google arbeitet bereits an 20 eigenen KI-Produkten, um beispielsweise die Google-Suche effizienter zu gestalten. Foto: OpenAI

Nicht nur der STANDARD schreibt täglich über die neue Chat-KI ChatGPT der US-Firma OpenAI. 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat die Anwendung bereits, was sie zur am schnellsten wachsenden Anwendung aller Zeiten werden lässt.



Schneller als Tiktok

Festgestellt wurde das in einer aktuellen Studie der Investmentbank UBS. 13 Millionen Unique Visitors pro Tag sollen im Jänner gemessen worden sein. Das sind doppelt so viele wie im Monat davor. Damit überholt ChatGPT prominente Konkurrenten wie Tiktok oder Instagram in Sachen schnelles Wachstum. Die Video-App Tiktok benötigte für die 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer ganze neun Monate, Instagram zweieinhalb Jahre.

"In den letzten 20 Jahren, in denen wir Trends im Internet untersuchen, haben wir noch nie ein solch rasantes Wachstum in Sachen Nutzerzahlen gesehen," wird ein Analyst bei CBS News zitiert. Die Studie erschien nur einen Tag nachdem OpenAI die kostenpflichtige Version der Chat-KI veröffentlicht hatte: ChatGPT Plus. Für 20 Dollar im Monat sichert man sich ständigen Zugang zur Software, der aufgrund von zu vielen Anfragen zuletzt nicht immer gesichert war. Auch neue Features sollen zahlende Kunden künftig früher zur Verfügung gestellt bekommen.

KI-Hype

Ende 2022 sorgten zahlreiche KI-Anwendungen im Netz für einen Hype des Themas. Abseits von zahlreichen Bild-KIs wie Midjourney war es vor allem die Chat-KI ChatGPT, die die Kreativität und den Entdeckerdrang von Millionen Menschen anregte. Egal ob das Verfassen von Gedichten, das Schreiben von Code-Zeilen oder auch das gezielte Schummeln in der Schule, schnell wurden die Grenzen der KI gesucht – und gefunden.

So ist es erforderlich, die Aufgabenstellung sehr konkret zu formulieren, denn ansonsten spuckt die KI nur sehr allgemein formulierte Plattitüden aus. Auch kann sich die KI nur auf aus dem Netz gezogene Informationen bis 2021 beziehen, was gerade für aktuelle Trends und Entwicklungen ein Nachteil ist. Den Boom konnten diese Tatsachen jedoch nicht aufhalten. Gerade Content-Schaffende stürzen sich auf das Thema und versuchen mit vermeintlichen Investmenttipps hohe Klickzahlen zu erreichen.

Aber auch die Tech-Konzerne beobachten den Trend und sorgen selbst für Schlagzeilen. So will Microsoft in den nächsten Wochen ChatGPT in eigene Anwendungen wie Teams integrieren, Konkurrent Google arbeitet nachgewiesenermaßen an mehr als 20 eigenen KI-Produkten, die in den nächsten Monaten vorgestellt werden sollen. Von optionaler Integration in die Google-Suche bis zur Bild-KI und einem Wallpaper-Tool für Pixel-Smartphones soll die Palette reichen. (red, 3.2.2023)