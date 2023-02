LeBron James ist am Weg. Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Indianapolis (Indiana) – Superstar LeBron James hat die Los Angeles Lakers in der NBA zu einem wichtigen Auswärtssieg geführt und liegt nur noch 63 Zähler vom Punkterekord in der besten Basketball-Liga der Welt entfernt. Die Lakers setzten sich am Donnerstag mit 112:111 bei den Indiana Pacers durch, nachdem sie den Großteil des Spiels zurückgelegen waren. James brachte die Lakers zweieinhalb Minuten vor Ende das erste Mal in Führung und kam am Ende auf 26 Punkte.

Den NBA-Rekord hält Kareem Abdul-Jabbar mit 38.387 Punkten. Die Basketball-Legende wird laut der Nachrichtenagentur Reuters auch bei den zwei kommenden Heimspielen der Lakers persönlich anwesend sein. Zuvor steht noch das Gastspiel bei den New Orleans Pelicans auf dem Programm. Der sechsfache NBA-Champion und 19-fache All-Star Abdul-Jabbar, der 1989 in den Ruhestand ging, pflegt eine eisige Beziehung zu James. Er kritisierte James für die Aussage, dass die COVID-19-Impfung eine persönliche Entscheidung war und hatte außerdem den Jubel von James auf dem Parkett als "dumm und kindisch" bezeichnet.

Ein Sieg hinter den Play-off-Plätzen

Anthony Davis gelang am Donnerstag unterdessen in der Schlussminute der entscheidende Korb, der Center steuerte 31 Punkte und 14 Rebounds zum 25. Saisonsieg der Lakers bei, die nur noch einen Sieg hinter den Play-off-Plätzen liegen.

Die Dallas Mavericks gewannen trotz einer Verletzung von Starspieler Luka Doncic mit 111:106 gegen die New Orleans Pelicans. Doncic hatte bis zu seinem Ausscheiden 31 Punkte erzielt und die Mavericks komfortabel in Führung gebracht. Doch nach einem harten Sturz bei einem Dunk im dritten Viertel konnte er nicht mehr weiter spielen. New Orleans verkürzte danach den Rückstand von 27 auf zwischenzeitlich vier Punkte, kassierte am Ende aber die zehnte Niederlage in Serie.

Eine weitere Gala lieferte Giannis Antetokounmpo beim 106:105-Sieg seiner Milwaukee Bucks gegen die Los Angeles Clippers ab. Der Grieche kam auf 54 Punkte und durchbrach seit Jänner zum bereits dritten Mal die 50-Punkte-Schallmauer. (APA, 3.2.2023)