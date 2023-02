Statt zuletzt vier werden nur mehr drei neue Filme der Kitschreihe produziert. Das ZDF will künftig mehr junges Publikum erreichen

Die junge Modedesignerin Lilly (Sarah Hannemann) und der Stoffproduzent Aidan (Jan Hartmann) kommen sich durch die gemeinsame Zusammenarbeit näher als geplant: "Rosamunde Pilcher – Der Stoff, aus dem Träume sind", im ORF am 22. Februar. Künftig soll es davon weniger geben. Foto: ORF/ZDF/Jon Ailes

Das ZDF gibt in diesem Jahr weniger "Rosamunde Pilcher"-Filme in Auftrag. Statt zuletzt vier werden nur mehr drei neue Filme der Kitschreihe produziert. Die Reduktion ist offenbar Teil einer größeren Strategie: Das ZDF will künftig mehr junges Publikum erreichen.

Derzeit würden für drei neue "Pilcher"-Filme die Dreharbeiten ab Ende März vorbereitet, sagt ein Sprecher des Senders, berichtet spiegel.de.

"Inga Lindström"-Filme auf dem Prüfstand

Vor kurzem gab der öffentlich-rechtliche Rundfunkkanal bekannt, die Reihen "Soko Hamburg", "Letzte Spur Berlin" und "Leute heute" zu canceln.

Vom Strategiewechsel ist laut "Bild" auch die zweite Herzschmerzreihe betroffen. So dürften die "Inga Lindström"-Filme ebenfalls auf dem Prüfstand stehen. Die ZDF-"Pilcher"-Filmreihe bringt es seit rund dreißig Jahren auf rund 170 Filme. Sie beruht lose auf Romanen der britischen Autorin Rosamunde Pilcher (1924–2019) und wird meist im südenglischen Cornwall gedreht. Ob es dauerhaft bei drei Folgen pro Jahr bleiben soll oder gar noch weiter gekürzt ist, bleibt vorerst offen.

"Der Alte" bleibt

Stattdessen werden frische, junge Romantikformate forciert, heißt es, etwa "Unter'm Apfelbaum", "Familie Anders", "Dr. Nice" und "Hotel Barcelona". Davon soll es bald mehr geben.

Mittleren Reformbedarf sieht das ZDF offenbar bei den Freitagskrimis. "Der Alte" – gestartet 1977 – bleibt weiterhin im Programm. Am 10. März kommen neue Folgen – mit einem neuen Alten: In der dritten Folge der 47. Staffel, die am 24. März läuft, löst Thomas Heinze Jan-Gregor Kremp als ermittelnden Kommissar ab. (prie, 3.2.2023)