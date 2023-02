Kering holt sich Raffaella Cornaggia vom US-Kosmetikkonzern Estee Lauder als Chefin für das neu geschaffene Kosmetik-Segment. Foto: Eric PIERMONT / AFP

Paris – Der französische Luxusgüterhersteller Kering steigt in das Kosmetikgeschäft ein und holt sich Raffaella Cornaggia vom US-Kosmetikkonzern Estee Lauder als Chefin für das neue Segment. "Wir bauen diesen neuen Kompetenzbereich innerhalb unserer Gruppe auf, damit unsere Marken ihr Potenzial in dieser Kategorie ausschöpfen können", sagte Geschäftsführer Jean-Francois Palus in einer Erklärung am Freitag.

Der Ausbau der Markenpräsenz im Kosmetikbereich zeigt Parallelen zur Entwicklung der Brillenabteilung von Kering. Diese baut der Konzern seit 2014 intern auf, um Brillen für seine High-End-Modemarken wie "Gucci", "Saint Laurent" oder "Balenciaga" herzustellen.

Der schnell wachsende globale Schönheitsmarkt erwirtschaftete laut den Marktforschern von Euromonitor International im Jahr 2021 einen Umsatz von 357 Milliarden US-Dollar (325 Mrd. Euro). Er soll nach Angaben des Beratungsunternehmens Coresight Research bis 2026 prozentual im mittleren bis hohen einstelligen Bereich wachsen. (Apa, Reuters, red, 3.2.2023)