Bringt wenige Tage vor ihrem 17. Geburtstag ihre Weltumsegelung zu einem guten Ende: Teagan Croft als Jessica Watson in "True Spirit", zu sehen auf Netflix. Foto: Netflix

20.15 DOKUREIHE

Von Kyros bis Khomeini – Drei Jahrtausende Iran (1–3/3) Die dreiteilige Doku beleuchtet, wie Persien zu einem gigantischen Reich wurde, dessen Kultur in der ganzen antiken Welt Neid weckte, und führt bis zur islamischen Revolution. Bis 22.50, Arte

20.15 SERGIO LEONE

Spiel mir das Lied vom Tod (C’era una volta il West, I/USA 1968, Sergio Leone) Ein Harmonikaspieler (Charles Bronson) macht sich auf, den Tod seines Bruders zu rächen. Für Sergio Leone Anlass, ein gewaltiges Panorama über die Inbesitznahme des amerikanischen Westens zu entfalten. Eine Elegie als Höhepunkt barocker Inszenierungskunst, getragen von der unsterblichen Musik Ennio Morricones. Bis 22.55, BR

20.15 SCHRIFTSTELLERLEBEN

Brecht (D 2019, Heinrich Breloer) Heinrich Breloer spürt in seinem Dokudrama mit Tom Schilling und Burghart Klaußner als Bertolt Brecht Leben und Werk des Autors nach. Neben fiktionalen Teilen hat er auch Interviews mit Wegbegleitern und dokumentarisches Material eingeflochten. Bis 23.15, 3sat

21.50 FELIX MITTERER

Tatort: Baum der Erlösung (A 2008, Harald Sicheritz) In der Nähe der Tiroler Marktgemeinde Telfs wird eine junge Türkin erhängt aufgefunden, für die Ermittlungen wird der Wiener Kriminalist Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) geschickt. Autor Felix Mitterer, der am 6. Februar seinen 75. Geburtstag feiert, hat den Krimi, in dem er den damaligen Streit um den Bau einer Moschee aufgriff, als ein "Geschenk an die Gemeinde Telfs" bezeichnet. Bis 23.20, ORF 1

22.50 DOKUMENTATION

Mensch Papa! Wie Wissenschaft vom Vatersein Was macht das Vaterwerden mit Männern? Antworten geben Gehirnforscher, Gynäko logen, Soziologen und Psychologen. Bis 23.45, Arte

Streamingtipps

FLUGZEUGABSTURZ

Der Morgen davor und das Leben danach (Dear Edward, USA 2023) Ein Flugzeugabsturz, bei dem nur der zwölfjährige Edward Adler (Colin O’Brien) überlebt, führt die trauernden Hinterbliebenen in New York und Los Angeles zusammen. Connie Britton (Nashville) spielt in der Serie nach dem Roman von Ann Napolitano eine Witwe, die sich ihren Verlusterfahrungen stellen muss. Apple TV+

NEW-YORK-COMEDY

Harlem 2 (USA 2023) Die Komödienserie über die vier Freundinnen Camille, Tye, Quinn und Angie, die in Harlem, dem Epizentrum schwarzer Kultur in New York, zu Hause sind, geht in die zweite Runde. Amazon Prime Video

SEGELDRAMA

True Spirit (USA/AUS 2023, Sarah Spillane) Die Spielfilmversion der Erinnerungen der Australierin Jessica Watson, die 2010 als damals jüngster Mensch die Welt umsegelte. Drei Tage vor ihrem 17. Geburtstag erreichte sie nach 210 Tagen auf See ihr Ziel. Netflix

REDAKTIONSALLTAG

Die Newsreader (AUS 2021, Emma Freeman) Um den wahnwitzigen Alltag in der TV-Nachrichtenredaktion "News at Six" im Melbourne des Jahres 1986 dreht sich die Serie Die Newsreader. Beim australischen Sender ABC waren die sechs Folgen die erfolgreichste Serie des Jahres 2021, in der Arte-Mediathek sind sie jetzt zur Gänze abrufbar. Arte-Mediathek