Kroatien führt gegen Österreich mit 1:0. Im zweiten Einzel am Samstag trifft Dominic Thiem in einer richtungsweisenden Partie auf Borna Gojo

In dieser Galerie: 2 Bilder Dennis Novak verpasste eine Sensation. Foto: APA/AFP/DENIS LOVROVIC Fans des österreichischen Davis-Cup-Teams in Rijeka. Foto: APA/AFP/DENIS LOVROVIC

Dennis Novak hat eine Überraschung zum Auftakt der Davis-Cup-Begegnung Kroatien gegen Österreich verpasst. Der 29-Jährige unterlag in der Sporthalle Zamet in Rijeka gegen Borna Coric mit 3:6, 5:7.

Rund 40 Fans aus Österreich reisten zum Duell in die Hafenstadt, sie brachten eine Trommel und ein Megafon mit. Rijeka hielt dagegen, zur Unterstützung von Kroatiens Mannschaft kam eine halbe Blasmusikkapelle. "Ich habe schon öfter mit ihm trainiert und weiß, was auf mich zukommt", hatte Novak noch vor der Partie über seinen Gegner gesagt. "Wenn ich gut spiele wie in den letzten Wochen, habe ich sicher meine Chancen."

Es war am Ende eine solide Leistung, für einen Erfolg hätte es eine sehr gute gebraucht. Coric spielte kompromissloses Tennis, ohne dabei maßlos zu überzeugen. Ihm unterliefen weniger unerzwungene Fehler als Novak, auch beim Return war Coric der bessere Spieler. Ein frühes Break zum 3:1 im ersten, ein spätes zum 6:5 im zweiten machten letztlich den Unterschied. Nach 1:58 Stunden verwandelte Coric mit einem Rückhand-Winner seinen ersten Matchball.



Im zweiten Einzel des Tages trifft Dominic Thiem (ATP-Nr. 99) noch am Samstag auf Borna Gojo (ATP-Nr. 121). Kroatien ist die Nummer eins im aktuellen Davis-Cup-Ranking. Das Team von Kapitän Vedran Martic holte in den vergangenen vier Saisonen die meisten Punkte für die Nationenwertung, stand 2021 im Finale und holte 2018 den Titel. (Lukas Zahrer, 4.2.2023)