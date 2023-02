Jürgen Flimm beim evangelischen Kirchentag in Dortmund, Juni 2019. Foto: imago /epd/Thomas Lohnes

Berlin – Der Regisseur und Intendant Jürgen Flimm ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 81 Jahren, wie die Berliner Staatsoper Unter den Linden mitteilte. Am 4. Februar 2023 ist Jürgen Flimm verstorben, einer der zentralen Protagonisten des Sprech- und Musiktheaters der vergangenen Jahrzehnte. Er wurde 81 Jahre alt.

Am 17. Juli 1941 in Gießen geboren und in Köln aufgewachsen, begann die berufliche Laufbahn des Theater- und Literaturwissenschaftlers an den Münchner Kammerspielen, wo er als Regieassistent arbeitete. Es folgten Stationen als Spielleiter in Mannheim und Hamburg.

Über nahezu fünf Jahrzehnte hinweg übte er Intendantentätigkeiten aus: am Schauspielhaus Köln (1979-1985), am Thalia Theater Hamburg (1985-2000), bei der Ruhrtriennale, bei den Salzburger Festspielen (2006-2010) sowie an der Staatsoper Unter den Linden (2010-2018).

Wien, London, New York

Wer inszenierte Dramen von Shakespeare, Lessing, Goethe, Büchner, Tschechow und vielen anderen Autoren, außerdem Musiktheaterwerke von Monteverdi, Händel, Gluck, Mozart, Beethoven, Rossini, Offenbach, Wagner, Nono, Sciarrino und anderen. Jürgen Flimm arbeitete an der Mailänder Scala, am Royal Opera House Covent Garden London, der Wiener Staatsoper, der Metropolitan Opera New York sowie bei den Bayreuther und den Salzburger Festspielen.

Als Hochschullehrer an der Harvard University, der New York University und als Professor an der Universität Hamburg prägte und inspirierte er nachfolgende Generationen, eine Reihe von Büchern zeigt ihn genauen Beobachter des Kulturlebens und Zeitgeschehens. (red, 4.2.2023)