Sieg für die Roma. Foto: IMAGO/sportphoto24

Mailand/Rom – AS Roma hat dank eines Blitzstarts den Platz in der Verfolgergruppe von SSC Napoli gefestigt. Der Spanier Roger Ibanez (2.) und der Engländer Tammy Abraham (6.) schossen die Römer am Samstag in der italienischen Fußballmeisterschaft zu einem 2:0-Heimsieg gegen Empoli. Roma, am 16. Februar im Play-off-Hinspiel der Europa League bei Red Bull Salzburg zu Gast, schloss in der Serie A zumindest vorübergehend zu Inter Mailand auf.

Inter bestreitet am Sonntag (20.45 Uhr/live DAZN) gegen AC Milan so etwas wie das Spiel der letzten Chance. Nur der Sieger des Mailänder Derbys darf sich noch minimale Hoffnungen auf den Meistertitel machen. Dem Tabellenzweiten Inter fehlen bereits 13 Punkte auf Napoli, bei Titelverteidiger AC Milan sind es 15. Der Meister ist in eine tiefe Krise gestürzt. Sechs Pflichtspiele ist das Team von Trainer Stefano Pioli bereits sieglos.

"Alles, das zwei Jahre lang funktioniert hat, funktioniert im Moment nicht", erklärte Pioli. Ein Sieg im "Derby della Madonnina" wäre zumindest ein kleiner Befreiungsschlag. Das erste Ligaduell der Saison hat Milan im September mit 3:2 gewonnen, im italienischen Supercup in Riad gab es vor zwei Wochen aber eine empfindliche 0:3-Pleite gegen den Stadtrivalen. "Wenn wir einen Schlag abbekommen, sind wir nicht in der Lage zu reagieren", meinte Pioli. Das müsse sich schnell ändern.

Allerdings rückt auch Inter nicht sorgenfrei an. Im Jänner gab es bereits Punkteverluste gegen Monza (2:2) und Empoli (0:1). Das 1:0 zum Jahresauftakt gegen Napoli, die einzige Liganiederlage der Süditaliener, ist nicht mehr wirklich präsent. Dazu geht man laut Trainer Simone Inzaghi mit einem neuen Kapitän ins Derby. Starverteidiger Milan Skriniar musste die Schleife abgeben, weil er den Club mit Auslaufen seines Vertrages im Sommer verlassen will – aller Voraussicht nach in Richtung Paris Saint-Germain. (APA; 4.2.2023)