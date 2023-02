Musharraf im Jahr 2010. Foto: Reuters / Toby

Islamabad – Der ehemalige pakistanische Militärmachthaber Pervez Musharraf ist tot. Ein hochrangiger pakistanischer Sicherheitsbeamter erklärte gegenüber AFP Sonntagfrüh, der 79-Jährige habe in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten seinen "letzten Atemzug getan", das pakistanische Militär bestätigte seinen Tod. Musharraf, der sich in Pakistan zunächst 1999 an die Macht geputscht und dann von 2001 bis 2008 als Präsident des Landes regiert hatte, war seit Längerem schwer erkrankt.

Der zuvor in Ungnade gefallene General lebte seit 2016 in Dubai. Hochrangige Militärangehörige erklärten in einer Mitteilung der Pressestelle des pakistanischen Militärs, sie bekundeten ihr "tief empfundenes Beileid zum traurigen Ableben von General Pervez Musharraf". "Möge Allah die verstorbene Seele segnen und den Hinterbliebenen Kraft geben", hieß es darin weiter.

Bereits im Sommer 2022 hatte die Familie Musharrafs mitgeteilt, dieser sei unheilbar krank und werde sich von einem "Organversagen" nicht mehr erholen.

Unblutiger Militärputsch

Musharraf war von 2001 bis 2008 Präsident Pakistans. Er hatte im Oktober 1999 den damaligen Premierminister Nawaz Sharif mit einem unblutigen Militärputsch abgesetzt und die Macht übernommen.

Mit den Jahren mehrten sich jedoch die Konflikte mit Justiz und Opposition. Im Zuge der Krise setzte Musharraf im November 2007 die Verfassung außer Kraft, löste das Parlament auf und entließ die obersten Richter.

Letztlich lösten diese Schritte eine Protestwelle aus, die ihn im August 2008 zum Rücktritt zwang. Nach seiner Absetzung ging Musharraf mehrere Jahre ins Exil, kehrte im März 2013 aber zurück, um bei der Parlamentswahl anzutreten.

Musharraf wurde jedoch eine Kandidatur untersagt. Zudem wurde ein Ausreiseverbot gegen ihn verhängt. Nach dessen Aufhebung setzte er sich 2016 nach Dubai ab. Im Dezember 2019 wurde er in Abwesenheit wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, das Urteil wurde jedoch später von einem Gericht aufgehoben. (APA, 5.2.2023)