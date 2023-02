In dieser Galerie: 2 Bilder Louis Obersteiner und ... Foto: Wiener Stadtadler ... der Rest der coolen Gang: Julijan Smid, Louis Obersteiner, Stephan Embacher, Jonas Schuster.

Whistler – Österreich hat die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften der Juniorinnen und Junioren in Whistler mit zwei Goldmedaillen in Mannschaftsbewerben abgeschlossen. Erfolgreich waren die Skispringer Julijan Smid, Louis Obersteiner, Stephan Embacher und Jonas Schuster sowie die Mixed-Mannschaft in der Nordischen Kombination mit Lisa Hirner, Annalena Slamik, Kilian Gütl und Paul Walcher. Es gab insgesamt sieben Medaillen für Österreich in Kanada.

Die Skispringer gewannen am Samstag vor Polen und Slowenien, die Kombinierer ließen Deutschland und Italien hinter sich. Im Springen hatte es bei diesen Titelkämpfen weiters Silber für Schuster sowie Bronze für Julia Mühlbacher gegeben. In der Kombination hatten Hirner, Walcher sowie die Männer-Mannschaft jeweils Bronze erobert.

Erster Wiener Weltmeister

Mit Louis Obersteiner als Team-Springer hat erstmals ein Wiener einen WM-Titel im Skispringen gewonnen. Der 18-Jährige aus der Donaustadt springt seit elf Jahren bei den Stadtadlern, dem einzigen Skisprungclub in Wien und Niederösterreich.

In den vergangenen Jahren hat er sich schon als erster Wiener zum Schüler-Staatsmeister, zwei Mal zum Jugend-Staatsmeister und letztes Jahr zum Jugend-Olympiasieger gemacht. (red, APA; 5.2.2023)