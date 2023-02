Lucas Miedler (rechts) und Alexander Erler überraschten gegen das kroatische Doppel. Foto: AFP/JUNG YEON-JE

Alexander Erler und Lucas Miedler haben beim Daviscup-Duell mit Kroatien für den ersten österreichischen Punkt gesorgt. Gegen Ivan Dodig/Nikola Mektic setzte sich die ÖTV-Paarung mit 6:3, 7:6(11) durch. Im Gesamtstand liegt Österreich gegen Kroatien damit nur noch mit 1:2 zurück. Im vierten Match trifft Dominic Thiem auf Borna Coric.

Im Doppel war die kroatische Paarung favorisiert, immerhin haben beide Spieler in ihrer Karriere bereits Grand-Slam-Titel gesammelt. Für Erler/Miedler war es im dritten Auftritt im Daviscup der zweite Sieg. Im ersten Satz nutzten die beiden ihre einzige Breakchance und wehrten zwei Möglichkeiten der Gegner ab. Der zweite Durchgang ging in ein packendes Tiebreak mit spektakulären Ballwechseln, in dem Erler/Miedler nach 1:53 Stunden ihren fünfen Matchball verwerteten.

Erler war vor allem mit hart geschlagenen Returns und guten Defensivqualitäten über weite Strecken der beste Mann auf dem Platz – und beim Jubel der lauteste. Die Österreicher spielten sozusagen auch gegen Pauken und Trompeten: Kroatiens Fanclub kam mit der Blasmusik, vor dem Doppel stimmten sie den Anton aus Tirol an. Österreichs Fans saßen nur wenige Plätze daneben, schunkelten mit und spendeten Applaus.

Sollte das ÖTV-Team das Duell gegen Kroatien tatsächlich noch gewinnen, wäre es das erste Mal in der 88-jährigen österreichischen Daviscup-Geschichte, dass ein 0:2-Matchrückstand noch gedreht wurde. Dafür wäre ein Sieg Thiems über Coric ebenso nötig wie ein Erfolg in einer fünften Partie, für die zunächst Borna Gojo und Dennis Novak genannt wurden.

Im direkten Duell führt Thiem gegen Coric mit 3:2, das letzte Duell der beiden entschied Coric im Jänner 2020 beim ATP Cup in drei Sätzen für sich. (Lukas Zahrer, 5.2.2023)