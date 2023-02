Schnell ermittelt, Es geschah am hellichten Tag, Kulturmontag – mit Radiotipps

Die kleine Annemarie (Anita von Ow) läuft dem Kindermörder Schrott (Gert Fröbe) in die Arme: "Es geschah am hellichten Tag" – 20.15 Uhr, Arte. © Praesens-Film AG

20.00 GESPRÄCH

Jukebox: Wie gestalten wir unsere nachhaltige Zukunft? Zu Gast bei Ursula Oberhollenzer sind Helga Kromp-Kolb (Meteorologin und Klimaforscherin) und Reinhard Backhausen (Experte für Kreislaufwirtschaft). Bis 21.30, Okto

20.15 FLOTT

Schnell ermittelt Verzweifelt wendet sich Sabine Strobl an ihre Freundin Angelika Schnell, weil sie nicht an den Suizid ihrer Tochter glaubt. Die Privatdetektivin macht sich an die Arbeit und wird ihrem Nachnamen wieder einmal gerecht. Bis 21.05, ORF2

20.15 UMWELT

Themenmontag: Was wir uns den Skisport kosten lassen Wie viel Euro für eine Tageskarte sind den Gästen zumutbar? Energiefresser wie die Beschneiung passen schlecht in den heurigen Krisenwinter. Claus Elßmann geht dem nach. Weitere Dokus über Skitourismus und Zukunft des Skifahrens, dazu eine Gesprächsrunde, folgen. Bis 23.20, ORF 3

20.15 DÜRRENMATT

Es geschah am hellichten Tag (BRD/CH 1958, Ladislao Vajda) Ein Polizeibeamter (Heinz Rühmann) stellt einem Kindermörder mithilfe einer jungen Frau und ihrer Tochter eine Falle. Atmosphärischer und psychologisch raffinierter Krimi nach einem Originaldrehbuch von Friedrich Dürrenmatt, das dieser zu dem Roman Der Verdacht weiterentwickelte. Es spielen, neben Rühmann: Gert Fröbe, Michel Simon, Ewald Balser. Bis 21.50, Arte

22.00 ROCK ME

Zum 25. Todestag von Falco Die Doku Falco – Forever Young, ein Tribute-Konzert und der Film mit Manuel Rubey erinnern an den größten Popstar dieses Landes. Bis 2.30, ORF 1

23.10 MAGAZIN

Kulturmontag Die Themen präsentiert Clarissa Stadler: Musenkuss – Die Inspirationen des Gustav Klimt. / Selbstermächtigung: Das oscarnominierte Drama Die Aussprache. / Vertrauensbruch: Burg-Chef Martin Kušej über den Fall Teichtmeister. / Erfolgskurs: Nestroy-Preis-Trägerin Sara Ostertag und ihr Burg-Debüt. / Die Kunst des Fabulierens – Raphaela Edelbauer auf Erfolgskurs. / Hiobsbotschaften: Der Komponist Bernhard Lang im Porträt. Bis 23.55, ORF2