In dieser Galerie: 2 Bilder Es ist vollbracht. Foto: APA/AP/Sanchez Die Übergabe: Kareem Abdul-Jabbar gratuliert James. Foto: AP/Ashley Landis

Der Beste, der Mächtigste, der Reichste. Auf seinem Rücken verläuft ein Tattoo mit der Aufschrift "Chosen 1", der Auserwählte, er war der erste schwarze Athlet auf dem Cover der "Vogue", ist der erste aktive Basketballmilliardär und nun der beste Werfer aller Zeiten: Für die Karriere von LeBron James gehen schön langsam die Superlative aus.

Mit 38.390 Punkten hat James in der Nacht auf Mittwoch den sagenhaften Punkterekord von Kareem Abdul-Jabbar (38.387) in der NBA gebrochen. Ein körperlicher Marathon zum Mond. Eine Bestmarke, die seit 1984 unerreichbar schien. Der inzwischen 75 Jahre alte bisherige Rekordhalter saß bei der Partie zwischen den Los Angeles Lakers und Oklahoma City Thunder, in der James 38 Punkte erzielte, selbst im Publikum.

In den sozialen Medien enden Postings über James oft mit einem Ziegen-Emoji. Ziege heißt auf englisch "goat" und steht für "greatest of all time". Wer ist der Beste? Michael Jordan oder LeBron James, das ist die Frage. James hat vier Titel geholt mit drei verschiedenen Teams (Miami, Cleveland und Los Angeles Lakers), stand achtmal hintereinander in den NBA-Finals, stieg vom vaterlosen Burschen, der bei Pflegefamilien aufwuchs, jedenfalls zum besten Basketballer seiner Generation und zur kulturellen Ikone auf.

LeBron James bei seiner Ankunft in der NBA 2003 bei den Cleveland Cavaliers. Foto: AP / Dejak

James wurde bereits als Jugendlicher derart gehypt, das Cover von "Sports Illustrated" zierte er bereits als 17-Jähriger, die bemerkenswerte Story verfasste der kürzlich bei der Fußball-WM verstorbene US-Journalist Grant Wahl. Erstmals wurden Highschool-Spiele landesweit im Fernsehen übertragen. Der Druck hätte nicht gewaltiger sein können. Die gesamte Sportwelt erwartete, dass James einmal der Größte werden würde.

Heute ist der 38-Jährige ein wandelndes Geschäftsimperium. Nur ein Drittel seines Jahresgehalts von etwas mehr als 120 Millionen Dollar kassiert James aus seinem Spielervertrag. Der Rest stammt aus Investments, etwa seiner Beteiligung beim FC Liverpool, seinem Medienhaus Uninterrupted oder seinem mit mehr als einer Milliarde Dollar dotierten Vertrag auf Lebenszeit mit Nike. Nur Lionel Messi (130 Mio. Dollar) liegt in der Rangliste der bestverdienenden Sportler vor dem US-Amerikaner.

James wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Seine Mutter war zur Zeit seiner Geburt gerade einmal 16 Jahre alt. Der Vater verließ die Familie in der Industriestadt Akron im US-Bundesstaat Ohio, als sein Sohn noch klein war. An diese Zeit erinnert ihn ein Tattoo mit den Ziffern "330", der Telefonvorwahl von Akron.

Der historische Moment. NBA

Heute lebt James mit seiner Frau Savannah und seinen zwei Söhnen LeBron jr. und Bryce sowie Tochter Zhuri in Los Angeles. Und ist nicht nur der beste, sondern auch der mächtigste Spieler der NBA. Sein Businesspartner und Jugendfreund Rich Paul, der einst ohne College-Abschluss Leiberln aus dem Kofferraum seines Autos verkaufte, ist als Chef von Klutch Sports der einflussreichste Spielervermittler in den USA, hat dutzende Basketball- und Footballspieler unter Vertrag.

Trotz all seiner Businessgeschichten vergaß James aber nie auf das Spiel selbst. Das heißt: eiserne Diät 365 Tage im Jahr, selbst an freien Tagen stehen Yoga und Stretching auf dem Programm. Es gibt bis dato keinen Athleten in der Sportgeschichte, der mit 38 Jahren auf diesem Level – Basketball ist nicht Mikado – so erfolgreich performt.

Daneben erhebt James seit Jahren immer wieder seine Stimme gegen Rassismus, kritisiert Polizeigewalt und Donald Trump. Spätestens seit dem Jahr 2019 wird er aber nicht als großer Moralist in die Geschichte eingehen. Damals hatte sich der General Manager der Houston Rockets, Daryl Morey, auf Twitter mit der Unabhängigkeitsbewegung Hongkongs solidarisiert, ein Affront gegen China, den wichtigsten Auslandsmarkt der NBA. James distanzierte sich öffentlich von Moreys Aussagen, seine Schuhe verkaufen sich in der Volksrepublik sehr gut. Sein Das Hemd ist halt doch näher als der Rock. (Florian Vetter, Robin Kohrs, 8.2.2023)