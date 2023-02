Gelungener Auftakt für Österreichs Hockey-Herren. Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Mohwinkel

Pretoria – Österreichs Hockey-Nationalteams der Frauen und Männer sind erfolgreich in die Hallen-WM in Pretoria gestartet. Die Frauen-Auswahl siegte am Sonntag gegen Gastgeber Südafrika mit 3:2, die Treffer für das ÖHV-Team erzielten Marta Laginja (2) und Daria Buchta, Torfrau Stella van Rahden parierte in letzter Sekunde einen Penalty. Die Männer gewann gegen Neuseeland locker mit 7:1 und schonten dabei die Stammkräfte Michael Körper und Oliver Binder. Fabian Unterkircher traf dreimal.

Weiter geht es für die Österreicher am Montag (7.30 Uhr) gegen Namibia. Die Frauen sind später gegen die USA (15.40 Uhr) im Einsatz. "Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht, aber wir haben zu einfache Tore hergegeben und haben die Chancen nicht genutzt, deswegen wurde es bis zum Ende spannend", sagte Teamchefin Corinna Zerbs über die Leistung ihrer Auswahl. (APA, 5.2.2023)