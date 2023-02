Zerstörte Gebäude in Pazarcik im Süden der Türkei. Foto: Reuters / Depo Photos

Istanbul – Bei Erdbeben in der Südosttürkei sind Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Montag, ohne eine Anzahl zu nennen. Nach ersten Angaben der Behörden wurden mindestens 23 Menschen in der türkischen Provinz Malatya, 17 in Sanliurfa, sechs in Diyarbakir und fünf weitere in Osmaniye getötet. In Syrien sind laut staatlichen Medien in den Regionen Aleppo, Hama und Latakia mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 200 wurden verletzt.

Zwei Beben der Stärke 7,4 und 7,9 hatten zuvor kurz nacheinander am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien.

Nordwesten Syriens ebenfalls betroffen

Demnach ereigneten sich die Beben gegen 4.17 Uhr Ortszeit (2.17 Uhr MEZ) und 4.28 Uhr Ortszeit (2.28 Uhr MEZ) in einer Tiefe von zehn Kilometern. Nach Angaben des Innenministers sind mehrere Provinzen betroffen, Gebäude seien eingestürzt. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Es sei zu insgesamt 22 teils starken Nachbeben gekommen.

Ersten Augenzeugenberichten in sozialen Medien zufolge war auch der Nordwesten Syriens stark betroffen. Demnach stürzten im Grenzgebiet Gebäude ein, Menschen wurden unter Trümmern begraben. Das genaue Ausmaß der Katastrophe war zunächst noch nicht absehbar. (APA, Reuters, red, 6.2.2023)