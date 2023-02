[Katastrophe] Mindestens 500 Tote nach Erdbeben in türkisch-syrischem Grenzgebiet

[Kultur] Grammys: Beyoncé mit 32 Preisen erfolgreichster Grammy-Star

[Inland] Was Wähler zur FPÖ treibt – und wie man sie wieder zurückholen kann

[Sport] Dominic Thiem: "Ich versuche, die schönen Dinge mehr zu genießen"

[Kolumne] Eine neue Umfrage ergab: Statt wieder in den Beruf einzusteigen, bleiben viele Mütter lieber zu Hause bei ihren Kleinkindern. Was gegen tradierte Rollenmodelle helfen würde

[Wissenschaft] Ein seltenes kosmisches Ereignis steht in unserer Milchstraße bevor

[Wohngespräch] Andre Wolf von Mimikama hat seinen Gasverbrauch im Vorjahr um 75 Prozent reduziert. Wie er das geschafft hat

[Kommentar der anderen] Welche Gefahren stecken in der industriepolitischen Wende?

[Wetter] Von Nordosten her ziehen einige ausgedehnte Wolkenfelder durch und die Sonne kommt erst am Nachmittag wieder öfter zum Vorschein. Es bleibt aber in den meisten Regionen niederschlagsfrei, lediglich ganz im Westen könnten gegen Abend und in der Nacht auf Dienstag nochmals einige Schneeflocken auftauchen. Der Wind weht durchwegs schwach. Frühtemperaturen minus 10 bis minus 1 Grad, inneralpin örtlich auch um minus 15 Grad. Tageshöchsttemperaturen minus 4 bis plus 4 Grad, mit den höheren Werten jeweils im Westen.

[Zum Tag] 1963: Der Prototyp der Boeing 727 hat seinen Erstflug.