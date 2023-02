Ab nach Dallas. Foto: Reuters/Brad Penner-USA TODAY Sports

Dallas – Die Dallas Mavericks stehen in der NBA vor einer spektakulären Neuverpflichtung. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge holen die Texaner Top-Star Kyrie Irving im Zuge eines Tauschgeschäfts. Der 30-Jährige von den Brooklyn Nets hatte zuletzt laut Medien einen Wechsel zu einem anderen Team gefordert. Er soll bei Dallas nun offenbar ein starkes Gespann mit Luka Doncic bilden.

Die Mavericks sollen in dem Tauschgeschäft Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith und zukünftige Auswahlmöglichkeiten im NBA-Draft abgeben. Der exzentrische Irving läuft seit 2019 für die Nets auf. Sein größter Erfolg war die Meisterschaft 2016 mit den Cleveland Cavaliers an der Seite von LeBron James. In dieser Saison stand er heftig in der Kritik, weil er einen Link zu einem Film mit antisemitischem Inhalt geteilt hatte. Die Nets suspendierten Irving daraufhin für fünf Spiele. Auch wegen einer Verletzung und seiner Corona-Impfverweigerung verpasste der Leistungsträger in seiner kurzen Nets-Karriere zahlreiche Partien.

Curry verletzt

Titelverteidiger Golden State Warriors droht indes ein längerer Ausfall von Starspieler Stephen Curry. Der 34-jährige Spielmacher erlitt beim 119:113 gegen die Dallas Mavericks eine Fußverletzung. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Curry, der die Warriors im Juni 2022 zum Titel in der besten Basketball-Liga der Welt führte, dem Team aus Kalifornien "mehrere Wochen" fehlen.

Für die Warriors wäre dies ein herber Rückschlag. Der Titelanwärter muss in der extrem ausgeglichen besetzten Western Conference derzeit um eine Play-off-Teilnahme kämpfen. Auch die Dallas Mavericks und die Phoenix Suns sowie die Los Angeles Lakers, die 2021 beziehungsweise 2020 im NBA-Finale standen, müssen um einen der ersten acht Plätze kämpfen. Helfen könnte Curry, dass die reguläre NBA-Saison zwischen 17. und 24. Februar knapp eine Woche für das All-Star-Wochenende unterbrochen wird. (APA, 6.2.2022)