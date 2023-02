Immer wieder kleben sich Aktivisten am Asphalt fest. Foto: APA / Florian Wieser

Innsbruck/Graz – Klimaaktivisten und Wissenschafter haben Montagfrüh mit dem Innrain eine wichtige Zufahrtsstraße in die Innsbrucker Innenstadt blockiert. Wie es seitens der Polizei zur APA hieß, haben sich Menschen an der Fahrbahn angeklebt, mehrere Menschen protestierten zudem stehend. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, es habe sich trotzdem ein Stau gebildet.

Die Polizei sei nun dabei, die Blockade aufzulösen. Die Aktivistinnen und Aktivisten der Organisation Letzte Generation setzten sich einmal mehr für eine Geschwindigkeitsreduktion auf Österreichs Straßen und gegen Fracking ein.

Zur selben Zeit wurde auch in einer anderen Landeshauptstadt protestiert: In Graz blockierten Aktivisten die Grabenstraße, die von der Innenstadt in Richtung Norden verläuft. "Ich stelle mich in den Weg, weil ich mir nicht mehr anders zu helfen weiß – und ich werde es wieder tun", zitierte die Letzte Generation eine Aktivistin, die dort mit einer Gruppe auf der Straße saß. (APA, red, 6.2.2023)