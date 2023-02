Die weltweite Bekanntheit von Liedern wie "Der Kommissar" und "Rock Me Amadeus" ist unbestritten, der Künstler selbst war in seinem Auftreten und seiner Sprache unverwechselbar: Falco gilt bis heute als Phänomen und Idol zahlloser Fans. Elemente von Rap, Hip-Hop und Popmusik prägten den eigenwilligen Stil des Österreichers. Zum 25. Todestag des "Falken" wurde sein Debüt-Album "Einzelhaft" neu herausgebracht.

Falco wurde nur 40 Jahre alt. Foto: imago/Sven Simon

Lebensstationen Falcos

Der 1957 als Johann Hölzel in Wien geborene Künstler zeigte schon als Kleinkind erste musikalische Ambitionen, bereits mit fünf Jahren wurde ihm das absolute Gehör bescheinigt. Exaltiertes Auftreten, sein späteres Markenzeichen, legte er schon bei seinen ersten Auftritten mit Bands wie Drahdiwaberl an den Tag. Mit "Ganz Wien", einem Song über den Drogenkonsum in der Szene der Hauptstadt, feierte Falco erste Erfolge, 1981 folgte "Der Kommissar" und entwickelte sich schnell zum Club-Hit auch über Landesgrenzen hinaus. Das dazugehörige Debütalbum "Einzelhaft" verkaufte sich weltweit rund eine dreiviertel Million Mal. 1984 folgte "Junge Römer", das in Sachen Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurückblieb. "Falco 3" machte 1985 vieles wieder gut, es enthielt mit "Rock Me Amadeus" den größten Falco-Hit, der auch in den USA reüssierte. "Vienna Calling" und "Jeanny" folgten, wobei Letzteres als inhaltlich eher problematisch weil gewaltverherrlichend wahrgenommen wurde.

Dennoch hatte Falco zu diesem Zeitpunkt bereits Weltstar-Status erreicht, was er selbst gewissermaßen torpedierte, da ihn bei einer kurzen Japan-Tour Heimweh plagte und er sich daraufhin bewusst gegen längere Auslandsaufenthalte entschied. Nachdem es um ihn etwas ruhiger wurde, machte er in den 90er-Jahren mit dem Album "Nachtflug" und einem als legendär bezeichneten Auftritt bei strömendem Regen beim Wiener Donauinselfest von sich reden.

1993: Falco live auf der Donauinsel

S M

"Mutter, der Mann mit dem Koks ist da" wurde 1995 unverhofft zum neuen Falco-Hit. Am 6. Februar 1998 starb Falco bei einem Autounfall in seiner Wahlheimat, der Dominikanischen Republik. Posthum veröffentlicht und ein großer Erfolg wurde das unvollendete Album "Out Of The Dark (Into The Light)".

(Daniela Herger, 7.2.2023)