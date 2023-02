Rosen sind rot, Veilchen sind blau, diesen Valentinstag kauft sie sie für sich selbst, die Frau. Florale Selfcare als neuester Trend auf Social Media – Grund dafür: Miley Cyrus. Ihr Megahit "Flowers" bricht seit Wochen Rekorde. Die Upbeat-Nummer ist der am häufigsten binnen einer Woche gestreamte Song in der Geschichte Spotifys. In der Hymne aufs Alleinsein verarbeitet der Popstar seine Trennung von Schauspieler Liam Hemsworth.

Die beiden befanden sich von 2009 bis 2019 in einer turbulenten On-off-Beziehung. Mileys Break-up-Hit mit dem Refrain "I can buy myself flowers" ging auch auf Social Media viral. Tausende Frauen (und Männer) präsentieren sich stolz nach dem Blumeneinkauf für sich selbst und unterlegen ihre Videos mit dem Flowersong.

Besonders für Floristen ist Mileys Song ein willkommenes Geschenk. So auch für die preisgekrönte britische Floristin Kathryn Devereux. Sie gestaltete kurzerhand das Schaufenster ihres Blumenladens entsprechend Cyrus' Lied um, indem sie es mit großen roten Lettern mit dem Text "Buy Yourself Flowers" versah (siehe Instagram-Post unten). Außerdem verkauft sie zu den Lyrics passende Blumensträuße unter Namen wie "Hold My Hand", "Take Me Dancing" oder "Cherry Red", zu stolzen Preisen zwischen 35 und 60 Pfund. Wer hätte gedacht, dass Floristinnen aus einer Promitrennung Profit schlagen können?

Auch in Österreich scheint der "Buy Myself Flowers"-Trend in den sozialen Medien angekommen zu sein. Aber gilt das auch für den heimische Blumenhandel? Wir haben bei zwei Wiener Floristinnen kurz vor dem Valentinstag nachgefragt.

Angebot und Nachfrage

Der Inflation trotzend hofft man beim Blumenstand am Wiener Rochusmarkt auf ein gutes Valentinsgeschäft. Laut einer der dort angestellten Floristinnen haben die letzten Krisenjahre der Kaufkraft in ihrer Branche keinen Abbruch getan. Stammkunden blieben erhalten, und es wird auch in diesem Jahr wieder fleißig vorbestellt. Der Flowersong hat bei dem Stand im dritten Bezirk jedoch keinen Hype ausgelöst. Schon davor haben viele Leute "oft Fotos von und mit den Blumensträußen gemacht", so die Blumenexpertin. Außerdem sei in den letzten Wochen auch nicht merklich mehr weibliche Kundschaft gekommen. Unverändert auch die Wahl des Valentinsbouquets: Männer kaufen ihren Liebsten weiterhin vor allem rote Rosen. Werden Mama oder Oma am 14. Februar mit Blumen beschenkt, so handelt es sich laut der Floristin am Markt vor allem um gemischte Frühlingssträuße.



Blumenmädchen

Von roten Rosen zum Valentinstag abgeraten wird dagegen in der "We Are Flowergirls"-Boutique im achten Bezirk. Man setzt hier auf individuelle florale Geschenke und nicht auf Klassiker. Das 2017 gegründete Unternehmen hat sich auf getrocknete und konservierte Blumenkreationen spezialisiert. Nicht erst seit der Veröffentlichung von Mileys Song Mitte Jänner kommen vor allem Frauen in die Boutique: "90 wenn nicht sogar 95 Prozent unserer Kundschaft sind weiblich, und etwa die Hälfte kauft für sich selbst ein", so Gründerin Cecilia Capri.

"Wir versuchen die rote Rose am Valentinstag wegzulassen."

Insbesondere kleine "Gift Topper", also Ministräuße die man auf Geschenkpäckchen binden kann, und Blumen in Boxen, für die es keine Vase braucht, liegen derzeit im Trend. Großes Thema bei den Flowergirls ist auch der Galentine's Day, also der "Freundinnentag" am 13. Februar. "Weibliche Kundinnen kommen mit genauen Vorstellungen und ihren Pinterestboards in den Laden", erzählt Capri. Männer lassen sich eher beraten und "wollen 'einfach etwas Schönes' kaufen". Mit dem klassischen roten Rosenstrauß verlässt man(n) ihre Boutique am Tag der Liebe jedenfalls nicht.

Alles Liebe

Herr und Frau Österreicher lassen sich den Valentinstag auch einiges kosten. Laut einer aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria planen 68 Prozent der Frauen und 79 Prozent der Männer, Geschenke für den 14. Februar zu kaufen. Durchschnittlich dürfen die Präsente zum Valentinstag etwa 55 Euro kosten, wodurch die Gesamtausgaben für diesen Anlass hierzulande auf rund 200 Millionen Euro geschätzt werden. Das würde einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entsprechen, als die Gesamtausgaben bei knapp 172 Millionen Euro lagen.

Alles frisch

Wer möglichst lange etwas von seinem floralen Geschenk haben möchte, sollte die Blumen vor dem Einwässern etwas anschneiden, an einen eher kühlen Ort stellen und täglich das Wasser in der Vase wechseln. Wem das zu viel Arbeit ist, der kann auf Trockenblumen zurückgreifen, diese müssen lediglich vor Sonne und Feuchtigkeit geschützt werden. Und wer keine Blumen am Valentinstag bekommt, der macht's einfach wie Miley!