Wirtshaus mit Spitzenkoch-Background in Steyr



Ein Trio aus Köchen macht Wirtshausküche wieder modern. Zumindest klingt so die Idee hinter dem Lokal Putz und Stingl in Steyr. Lukas Kapeller, Haubenkoch und manchen bekannt aus dem TV, hat sich mit seinem Langzeitpartner Michael Schlöglhofer und Andreas Priestner (zuvor Verdi-Diele und Muto in Linz) zusammengetan und das ehemalige griechische Restaurant Achilles in der Stelzhammerstraße 1a übernommen. Mit dem 8. Februar sperrt man es als Wirtshaus wieder auf und kombiniert traditionelle Gerichte mit dem Können von Haubenköchen. Dabei war es den drei Köpfen wichtig, leistbare Preise anzubieten.



Andreas Priestner, Michael Schlöglhofer und Lukas Kapeller (v. li.). Foto: Jessica Grabner

Serviert werden Klassiker wie Wiener Schnitzel vom Kalb oder Schwein um 22,50 Euro bzw. 15,50 Euro oder Grammelknödel (9,50 Euro), aber auch vergessene Gerichte – wenn man das so ausdrücken will – aus der Wirtshauskulinarik. Dazu zählen Erdäpfelnudeln, Kümmel-Rahmsuppe mit Blunzntoast oder Paprikahendl mit Butterspätzle. Suppen und Vorspeisen gibt es zwischen sechs und 13 Euro, Hauptspeisen pendeln sich bei 15 bis 24 Euro ein. Offen wird man Mittwoch bis Samstag mittags und abends haben, Mittagsmenüs (die per Newsletter ausgeschickt werden) werden auch angeboten. Übrigens: Jeden 1. Sonntag im Monat findet ein Frühschoppen mit musikalischer Unterhaltung von Blasmusik bis Elektro statt.



Im April starten Kapeller und Schlöglhofer ein weiteres Projekt: ein als Design-Penthouse konzipiertes Gourmetrestaurant mit Miniatur-Boutiquehotel.



putzundstingl.at

Valentinstag steht bevor <3



Mit dem Valentinstag noch eine Woche hin, ist jetzt wohl eine der letzten Chancen, für sein Lieblingslokal einen Tisch zu reservieren. Einige Lokale bieten für den ausgerufenen Tag der Liebe sogar eigene Specials an: Das Pichlmaiers zum Herkner zum Beispiel hat ein Vier-Gänge-Menü um 62 Euro im Angebot, das Mochi bietet – zumindest, wenn man Instagram anschaut – eine Sushi-Platte in Herzform an. Sollte man keinen Tisch mehr bekommen, spricht auch nichts gegen einen gemütlichen Abend zu Hause mit Essen vom Lieblingsthai.

Weitere 15 süße Minuten

Ihre mittlerweile vierte Filiale eröffnet die Bäckerei und Konditorei 15 Süße Minuten im neunten Bezirk. In der Spitalgasse 33 bietet man hausgemachte Kuchen, Torten, Zimtschnecken und Co an. Damit gesellt sich zu den Shops in der Gumpendorfer Straße, der Weyringergasse und dem Café in der Favoritenstraße eine weitere Filiale hinzu.



15suesseminuten.at

Hotelbar im Achten



Mitte Jänner eröffnete in der Buchfeldgasse 8 im achten Bezirk das Boutiquehotel Artist. Neben den 58 Zimmern beherbergt das Hotel auch eine eigene Bar. Zusätzlich zu den Drinks und Cocktails werden hier auch kalte und warme Snacks angeboten. Offen hat man jeden Tag zwischen 16 Uhr und Mitternacht. (rec, 7.2.2023)



artist-hotel.at/de