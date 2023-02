Das war's für André Breitenreiter. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Der deutsche Fußball-Bundesligist Hoffenheim hat sich von Cheftrainer André Breitenreiter getrennt. Der Deutsche, der den FC Zürich in der vergangenen Saison zum Meistertitel gecoacht hatte, wurde freigestellt, wie der Club am Montag bekannt gab. Hoffenheim war unter Breitenreiters Führung seit zehn Pflichtspielen sieglos. Das Team von Österreichs Teamstürmer Christoph Baumgartner hatte am Samstag mit 2:5 beim Aufsteiger Bochum verloren und steckt tief im Abstiegskampf.

Als Tabellen-14. hat Hoffenheim nur drei Punkte Vorsprung auf den auf dem Relegationsplatz liegenden VfB Stuttgart. Die Entscheidung über den Nachfolger des 49-jährigen Breitenreiter ließ der Bundesligist in seiner Mitteilung zunächst offen.

Nach der Ära des heutigen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann blieben bei Hoffenheim die großen Erfolge auch unter Alfred Schreuder, Sebastian Hoeneß und nun Breitenreiter aus. So schlecht wie in dieser Saison lief es beim Club aber lange nicht mehr. (APA, 6.2.2023)