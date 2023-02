Die Lage in Jericho ist angespannt. Palästinenser versuchen, eine Straße zu sperren. Foto: APA/AFP/AHMAD GHARABLI

Tel Aviv – Bei einer Razzia des israelischen Militärs in Jericho im besetzten Westjordanland sind mindestens fünf Palästinenser getötet worden. Darunter seien auch zwei Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Hamas, hieß es am Montag aus israelischen Sicherheitskreisen. Die beiden Männer seien vor gut einer Woche nach einem versuchten Anschlag auf israelische Zivilisten in die Stadt geflüchtet. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte die Zahl der Toten.

Zudem seien weitere Menschen verletzt worden. Die israelische Armee teilte mit, die Soldaten seien während eines Einsatzes im Flüchtlingslager Akabat Jabr in Jericho beschossen worden. Sie hätten das Feuer erwidert und mehrere Angreifer getroffen.

Bei dem versuchten Anschlag am 28. Jänner sollen demnach zwei bewaffnete Hamas-Mitglieder zum Eingang eines Restaurants in der israelischen Siedlung Vered Jericho gekommen sein. Dort hätten sich rund 30 Zivilisten aufgehalten. Eine Ladehemmung habe jedoch Opfer verhindert, hieß es vom Militär.

Hamas will Widerstand fortsetzen

Die Hamas kündigte nach der Razzia in Jericho Vergeltung an. "Wenn der Feind weiter im Westjordanland mordet, wird das eine Katastrophe für ihn sein", teilte Hamas-Chef Ismail Haniyeh mit. Der Widerstand werde fortgesetzt.

Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir lobte die Arbeit der Einsatzkräfte und teilte auf Twitter mit: "Ein Terrorist ist des Todes, und das sollte jeder wissen, der versucht, den Bürgern Israels Schaden zuzufügen."

Angespannte Lage

Die Sicherheitslage in Israel und den palästinensischen Gebieten hatte sich nach einer Razzia der israelischen Armee mit zehn Toten im besetzten Westjordanland in der vergangenen Woche weiter verschärft. Am vergangenen Freitag hatte ein Palästinenser in Ostjerusalem das Feuer auf die Besucher einer Synagoge und weitere Fußgänger eröffnet. Sieben Menschen wurden getötet. Die Regierung kündigte daraufhin Strafmaßnahmen gegen Attentäter und deren Familien an.

Seit Jahresbeginn wurden 36 Palästinenser, darunter auch Zivilisten und Kinder, bei Konfrontationen mit der Armee oder eigenen Anschlägen getötet – die Toten nach der Razzia in Jericho nicht mitgezählt. Israels neue extrem rechts stehende Regierung will den Siedlungsausbau in den Gebieten vorantreiben, die die Palästinenser für einen künftigen Staat beanspruchen, sowie auf den besetzten, international als syrisches Staatsgebiet anerkannten Golanhöhen. (APA, 6.2.2023)