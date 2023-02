Die Software in der Gestalt des römischen Kaisers beantwortet Fragen der Besucherinnen und Besucher

Das Kolosseum gehört zu den zahlreichen Touristenmagneten in Rom. Foto: imago images/Independent Photo A

Das Kolosseum setzt den Chatbot "Nero" ein, um auf seiner Website Besucheranfragen zu beantworten. Die mit Künstlicher Intelligenz unterstützte Software in Gestalt des Kaisers Nero hat die Aufgabe, Besuchern wesentliche Informationen über Italiens meistbesuchtes Monument zu liefern, wie Öffnungszeiten und Auskünfte zu den Monumenten und Stätten, die zum archäologischen Parks des Kolosseums gehören.

Das vom archäologischen Park konzipierte Projekt ist das Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit des italienischen Unternehmens Machineria und des französischen Ask Mona. "Nero" kann menschliche Gespräche simulieren und ist in der Lage, mehr als hundert Fragen in englischer, italienischer und französischer Sprache zu beantworten.

"Der archäologische Park des Kolosseums ist eine lebendige und sich entwickelnde Einrichtung. Unser Ziel ist es, das Besuchserlebnis für die Nutzer zu verbessern, indem wir uns an neue Sprachen anpassen und vor allem mit den neuen Generationen in Kontakt kommen", erklärte die Direktorin des archäologischen Parks, Alfonsina Russo.

In der ersten Testphase wurde "Nero" in 25 Tagen von 3.400 Nutzern verwendet, mehr als 160 pro Tag. 70 Prozent fragten nach den Eintrittskarten für das Kolosseum, zwölf Prozent nach den Öffnungszeiten, acht Prozent nach den angebotenen Rundgängen und drei Prozent wollten lieber mit einem Menschen statt mit einem Chatbot sprechen. (APA, 6.2.2023)