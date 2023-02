Seit den 1950er-Jahren wird Atomkraft als Energiequelle genützt. Die Kontroversen rund um sie beleuchtet Arte ab 20.15 Uhr in "Die Atomkraft – Ende einer Ära?". Foto: Broadview TV

19.40 REPORTAGE

Re: Namenlose tote Flüchtlinge – Ein griechischer Forensiker ermittelt Der Rechtsmediziner Pavlos Pavlidis versucht, toten Migranten an der EU-Außengrenze ihren Namen zurückzugeben – auch damit Angehörige Gewissheit über ihr Schicksal erlangen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTARFILM

Die Atomkraft – Ende einer Ära? Die Geschichte der Atomkraft wurde immer schon von Kontroversen begleitet. Der Dokumentarfilm zeigt, was sie in den letzten Jahrzehnten besonders für Deutschland und Frankreich politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich bedeutete und wie ihre Zukunft aussehen könnte. Bis 21.45, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Bei Susanne Schnabl geht es um die FPÖ im Höhenflug, besseren Schutz der EU-Außengrenzen, Lehrermangel und den Fall Teichtmeister. Zu Gast sind Antonia Gössinger (Ex-Chefredakteurin der Kleinen Zeitung) und Politologe Peter Filzmaier. Bis 22.00, ORF 2

21.55 DOKUMENTATION

Das Duell: Selenskyj gegen Putin Auf der einen Seite ein Ex-Komödiant, auf der anderen ein Ex-KGB-Offizier. Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine untersucht die Doku, wie Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin den Verlauf des ersten Kriegsjahres prägten. Bis 22.50, Arte

21.55 TALK

Willkommen Österreich Volksoperndirektorin Lotte de Beer und Kinderbuchautor Thomas Brezina sind zu Gast. Bis 22.55, ORF 1

22.25 MAGAZIN

Makro: Parfüm – Der große Duftraub Im Jahr 2019 wurde weltweit Parfüm für 41 Milliarden Euro verkauft. Viele Duftstoffe können synthetisch hergestellt werden, doch natürliche Rohstoffe sind sehr begehrt. Makro gewährt Einblicke in die Welt der Parfümherstellung und zeigt, dass natürliche Inhaltsstoffe nicht zwingend nachhaltig sind. Bis 22.55, 3sat

22.35 DOKUMENTATIONEN

Kreuz und quer: Adler, Freud und Frankl – Auf der Suche nach der Seele Gleich drei der berühmtesten "Seelenärzte" stammen aus Wien. Die Doku beleuchtet, welche Einflüsse zur Entstehung der drei Wiener Schulen beigetragen haben und welche Rolle insbesondere das Judentum dabei gespielt hat. Ab 23.10 Uhr geht die Dokumentation Träume Erkenntnissen der Neurobiologie ebenso wie tiefenpsychologischen Deutungen nach. Bis 23.50, ORF 2

0.55 SCI-FI-NOIR

The Trouble with Being Born (A/D 2020, Sandra Wollner) Elli (Lena Watson) lebt bei Georg (Dominik Warta), den sie Papa nennt, in einem Bungalow auf dem Land. Tatsächlich ist Ellie ein Android und Ersatzobjekt für die verschwundene Tochter. Der vielschichtige und verstörende Science-Fiction-Noir der Steirerin Sandra Wollner entstand als Abschlussfilm auf der Filmhochschule Ludwigsburg. Bis 2.25, ORF 1