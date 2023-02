Dominic Thiem schlägt neue Wege ein. Foto: APA/AFP/DENIS LOVROVIC

Nur einen Tag nach dem enttäuschenden Davis-Cup-Wochenende in Kroatien hat sich Tennisspieler Dominic Thiem von seinem Management getrennt. Der 29-Jährige hatte seit Juni 2021 mit der Agentur Kosmos zusammengearbeitet, sein früherer Touring-Coach Galo Blanco fungierte als Thiems Manager. Nur wenige Tage nach Beginn der Kooperation verletzte sich Thiem am Handgelenk und musste mehr als neun Monate pausieren.

"Mein Management wird mich nicht zum besseren Spieler machen, auch nicht das Feuer in mir entfachen", sagte Thiem noch am Samstag in Rijeka nach der Niederlage gegen Borna Gojo. "Da ist es egal, wer mich managt."

Kosmos habe "kein großes Glück" mit Thiem gehabt, sagte er: "Ich habe unterschrieben und habe mir fünf Tage danach das Handgelenk zerfetzt. Das ist nicht gut gelaufen, weder für mich noch für die. Was von außen kommt, ist im Moment nicht wichtig. Es für mich selber wichtig, dass ich voll das Feuer entfache."

Trennung "ohne Streit"

Kosmos hatte im Jahr 2018 für insgesamt 25 Jahre die Vermarktungs- und Organisationsrechte am Davis Cup erworben. Nach einem angeblichen Zahlungsausfall im vergangenen Spätherbst entzog der Weltverband ITF Kosmos diese Rechte wieder. Thiem sagte dazu im STANDARD-Interview: "Mir hat Kosmos gesagt, dass sich an meiner Situation nichts ändern wird. Ich glaube, das sind zwei völlig verschiedene Geschäftsbereiche." Am Montag entschied er sich dann selbst für eine Richtungsänderung. Die Partnerschaft mit Kosmos wurde "ohne Streit" beendet, hieß es aus Thiems Umfeld.

Am Mittwoch reist Thiem zu einer kurzen Sandplatzsaison nach Buenos Aires, wo er bei den Argentina Open (ATP-250-Turnier) antritt. Danach sind Starts in Rio (ATP 500), Santiago de Chile (ATP 250) und Indian Wells (ATP Masters 1000/Hartplatz) angefragt. Aufgrund seines Rankings wird Thiem dort in der Qualifikation spielen müssen, beim Veranstalter hat er allerdings um eine Wild Card für das Hauptfeld angefragt. (Lukas Zahrer, 7.2.2023)