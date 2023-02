Zwei chinesische Ballons schwebten in den vergangenen Tagen über Nord- und Mittelamerika. Foto: Reuters / Randall Hill

China hat sich bei Costa Rica für einen Ballon entschuldigt, der über das Territorium des mittelamerikanischen Landes geflogen ist. Dies teilte die dortige Regierung am Montag mit.

In der Woche zuvor hatte ein anderer mutmaßlicher chinesischer Spionageballon, der über die Vereinigten Staaten geflogen war, einen politischen und diplomatischen Streit ausgelöst. Ein US-Militärflugzeug hatte den Ballon schließlich am Samstag vor der Atlantikküste abgeschossen, nachdem tagelang heftig über seine Mission spekuliert worden war. US-Präsident Joe Biden versicherte am Montag, dass die Beziehungen zwischen den USA und China durch diesen Vorfall nicht geschwächt worden seien.

Ballon für "Wetterstudien"

Laut einer kurzen Erklärung des Außenministeriums von Costa Rica hat die chinesische Regierung anerkannt, dass einer ihrer Ballons auch über Costa Rica geflogen ist. Die chinesische Botschaft in San José "entschuldigte sich für den Vorfall" und betonte, der Ballon habe der wissenschaftlichen Forschung, hauptsächlich Wetterstudien, gedient.

Den Behörden in Costa Rica wurde von chinesischen Beamten mitgeteilt, dass die Flugbahn des Ballons vom ursprünglichen Plan abgewichen sei und es nur begrenzte Möglichkeiten gebe, den Fehler zu korrigieren. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums erklärte am Montag auf einer Pressekonferenz in Peking, dass der in Lateinamerika gesichtete Ballon für zivile Zwecke verwendet werde.

Zuvor Sichtung über Kolumbien

Am Sonntag sagte der Leiter der Zivilluftfahrtbehörde von Costa Rica, dass lokale Beamte Berichte über einen Ballon erhalten hätten, der am vergangenen Donnerstag über das Land geflogen sei. Einen Tag zuvor hatte das kolumbianische Militär ein ballonähnliches Objekt über seinem Territorium gesichtet. Laut dem Direktor der Zivilluftfahrtbehörde wurden in dem Fall Flugzeuge benachrichtigt, weitere Maßnahmen wurden nicht ergriffen. (Reuters, red, 7.2.2023)