[Katastrophe] Wie Fachleute das schwere Erdbeben in der Türkei einschätzen

Erdbeben in Türkei und Syrien: Über 4.800 Tote, hunderte Nachbeben

[Wohnen] Kommunale Mietspirale: Die Mieten steigen auch im Gemeindebau

[Wien] Solidaritätskundgebung für Jugendliche: "Wir bleiben Wien, Oida, Beč, Oida!"

[ORF-Finanzierung] Privatsenderverband-Geschäftsführerin: "Die Wettbewerbsverzerrung des ORF bleibt"

[Wirtschaft] Steuertricks der Konzerne: Droht die EU-Mindeststeuer zum Reinfall zu werden?

[Sport] Dominic Thiem trennt sich von der Managementagentur Kosmos

[Wetter] Am Dienstag ist hoher Luftdruck für Österreich wetterbestimmend. Letzte Frühnebel in inneralpinen Becken und Tälern lichten sich rasch. Dazu weht den ganzen Tag nur schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Ost. Die Temperaturen in der Früh liegen zwischen minus 17 und minus 4 Grad, in einigen Becken und Tälern kühlt es mitunter auch noch stärker aus. Die Nachmittagstemperaturen sind schließlich mit minus 3 bis plus 4 Grad erreicht.

[Zum Tag] Heute ist Safer Internet Day 2023: Aktionen sollen das Web sicherer für Kinder machen