Katastrophe

Erdbeben: Verzweiflung und Hilfsangebote für Türkei und Syrien

Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien haben Städte verwüstet und ganze Landstriche in Trümmerlandschaften verwandelt. Die Katastrophe trifft Gebiete, die bereits durch den Bürgerkrieg in Syrien schwer gezeichnet sind. Aus der ganzen Welt treffen Hilfsangebote ein

01:27