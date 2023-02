Dem unterwirft sich dann alles. Also auch die Urlaubs- und Reiselogistik. Ein Jahr? Ja: Versuchen Sie mal, jetzt noch ein akzeptables Quartier in Startnähe für den Ironman in Klagenfurt (Anfang Juli) zu bekommen. Oder in Roth (Ende Juni). Oder melden Sie eine Woche vor der Tri-Langdistanz von Barcelona (Oktober) zwei Fahrräder als Sportgepäck auf einem Flieger dorthin an: Es wird schon irgendwie klappen, aber ich wünsche Ihnen trotzdem Glück – und gute Nerven.

Aber viel, viel wichtiger: eine Familie, die mitspielt. Denn auch wenn es Ihnen "nur" um die Mega-Marathons von Boston, Tokio oder London geht, brauchen Sie ein Umfeld, das Ihnen diese "Stunts" ermöglicht. Oder verzeiht, dass sich zeitlich und sportlich ein Jahr lang alles um dieses eine Ziel drehen wird. Ja eh: Das gilt auch für das berufliche Zeitmanagement.