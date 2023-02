PFAS-Stoffe, die in vielen wasserabweisenden Materialien und Make-up stecken, können in der Natur kaum abgebaut werden. Ein EU-Antrag soll ihren Einsatz beschränken

Auch heute kommen PFAS – von denen es mehr als 4.000 bekannte einzelne Verbindungen gibt – noch in besonders wasserabweisender Outdoorkleidung und vielen anderen Materialien vor. Foto: Ekaterina Yakunina / Imago / Westend61

Sie sind praktisch, aber auch widerspenstig: Die Stoffgruppe der PFAS – gesprochen "P-Fas" und kurz für "per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen" – findet sich in etlichen Produkten wieder, von Regenjacken über Fastfood-Verpackungen bis hin zu Schminke. Die Verbindungen sorgen für schmutz-, öl- und wasserabweisende Eigenschaften. Doch das lange Leben der PFAS, in dieser Hinsicht quasi die Vampire unter den Chemikalien, hat einen hohen Preis. Auf natürlichem Weg bauen sie sich nicht ab, reichern sich in der Umwelt und auch im menschlichen Körper an und können toxische Wirkungen entfalten.

Um das zu vermeiden, haben fünf EU-Staaten einen Antrag bei der europäischen Chemikalienagentur ECHA eingereicht, der am Dienstag vorgestellt wird. Dieser gemeinsame Antrag von Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Norwegen und Schweden zielt auf ein weitgehendes Verbot der ganzen Materialgruppe ab, die derzeit mehr als 4.000 Verbindungen umfasst.

Gesundheitliche Bedenken

Die Stoffgruppe, die manchmal auch als PFC abgekürzt wird, spielt nicht nur in Textilien, Make-up und beschichtetem Papier, sondern auch bei anderen Schmier- und Imprägniermitteln sowie Löschschaum eine Rolle. Bisher sind nur drei Stoffe offiziell als schädlich eingestuft und werden entsprechend reguliert und überwacht.

Studien haben gezeigt, dass eine höhere Belastung etwa mit einem höheren Krebsrisiko und Entwicklungsstörungen bei Babys einhergeht. Da sich PFAS im Grundwasser sammeln können, gelangen sie etwa durch bewässertes Obst und Gemüse in die Nahrungskette von Tieren und Menschen. Und weil die Verbindungen ungern an anderen Stoffen haften, sind sie auch schwierig zu entfernen. Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Med-Uni Wien zufolge gibt es auch Hinweise darauf, "dass ein Viertel der Jugendlichen in Österreich höher belastet sind, als man sich das wünschen würde".

Schlechter Ersatz

Den neuen Antrag begrüßt Umweltwissenschafter Gabriel Sigmund von der Universität Wien: "PFAS als Substanzklasse in ihrer Produktion und Nutzung einzuschränken und vom Markt zu nehmen ist in meinen Augen der einzige gangbare Weg, um eine 'regrettable substitution' zu vermeiden", sagt der Forscher. Mit diesem Begriff wird ein Vorgehen beschrieben, das sich schon in der Vergangenheit oft gezeigt hat: Ein problematisches Mittel wird verboten, aber die Alternativen sind oft nicht besser – und bis diese wiederum gesetzlich eingeschränkt werden, kann viel Zeit vergehen.



Dies geschah mitunter nach dem Verbot des PFAS-Stoffs PFOA, dem die Substanz GenX folgte. Tierversuche zeigten, dass GenX ähnliche gesundheitliche Probleme verursachen dürfte wie PFOA, welches lange Zeit zur Herstellung von Teflon – Pfannenbeschichtung der US-Firma DuPont – verwendet wurde. Es kommt in Lebensmittelverpackungen, Reinigungsmitteln, Outdoorkleidung und Löschschaum vor.

Die Forschung hat zuletzt einige Fortschritte errungen, was das Zerstören der "ewigen Chemikalien" angeht. So konnten im Labor gewisse Moleküle doch etwas einfacher als sonst – durch Verbrennung bei hohen Temperaturen – aufgebrochen werden. Zu der Langlebigkeit trägt bei, dass die namensgebende Verbindung zwischen Kohlenstoff und Fluor die stärkste organische Bindung darstellt, die es gibt.

Weitreichendes Verbot

Die neuen Verfahren sind allerdings nur bei Hotspots umsetzbar. Verunreinigte Böden werden aktuell eher ausgegraben und verbrannt – auch aus Kostengründen. Bei großflächigen Kontaminationen ist dies kaum möglich. PFAS sammeln sich nicht nur in Böden an, sie landen durch den Wasserkreislauf oft in Grundwasser und in Meeren und wurden weltweit nachgewiesen. "Die wissenschaftliche Evidenz ist hier klar im Sinne eines weitreichenden Verbots der Substanzklasse als Ganzes zu beurteilen", sagt Sigmund.

In den vergangenen Jahren haben die Behörden der Länder, die den Verbotsantrag eingereicht haben, die Risiken genau untersucht und Informationen aus der Industrie zur Verwendung der Stoffe berücksichtigt. Innerhalb von zwölf Monaten wird der Antrag nun von den wissenschaftlichen Komitees der Chemikalienagentur ECHA geprüft. Danach wird er bei der Europäischen Kommission eingereicht.

Mit den EU-Mitgliedsstaaten wird anschließend entschieden, ob es zu einem solchen Verbot kommt. Damit könnten Herstellung, Vertrieb und Nutzung von PFAS extrem eingeschränkt werden – womöglich bis auf wenige Anwendungen, in denen die Stoffe sehr wichtig sind und in geringerem Umfang in der Umwelt landen. (Julia Sica, 7.2.2023)