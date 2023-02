Der Schriftsteller Salman Rushdie vor dem Angriff. Inzwischen trägt er vor dem rechten, verletzten Auge ein dunkles Brillenglas. Foto: JOEL SAGET / AFP

"Mir ist es schon besser gegangen. Aber angesichts dessen, was passiert ist, geht es mir nicht so schlecht", meint Salman Rushdie. Sechs Monate ist der Messerangriff durch Hadi Matar im US-Bundesstaat New York auf ihn am 12. August vergangenen Jahres inzwischen her. Auf dem rechten Auge sieht der Autor seither nichts mehr, die Funktionsfähigkeit der linken Hand hat er teilweise verloren. Tippen kann er mit dieser nicht, weil unter anderem das Gefühl in den Fingerspitzen fehlt. Das sagt der Autor nun in einem Gespräch mit dem Magazin New Yorker aus Anlass des Erscheinens seines neuen Romans "Victory City" heute, Dienstag. Die deutsche Übersetzung wird ab 20. April erhältlich sein. Geschrieben hat Rushdie das Buch schon vor dem Angriff.

Sechs Wochen war Rushdie nach der Attacke im Krankenhaus, seither erholt er sich, macht Therapie, hat Netflix-Serien oder die Fußball-WM geschaut. Die Albträume ließen inzwischen nach, er leide aber an einer posttraumatischen Belastungsstörung, erklärt der Autor. "Ich setze mich hin, um zu schreiben, aber nichts passiert." Oder er schreibe, nur um das Ergebnis am nächsten Tag wieder zu löschen. Das sei deprimierend. Eine Buchtour werde es nicht geben, er denke in kleinen Schritten.

Nicht in der Opferrolle

Sein Angreifer wartet in Haft auf den Prozess. Im Gespräch nennt Rushdie ihn einen "Idiot", um dann innezuhalten: "Ich weiß nicht, was ich von ihm denken soll, ich kenne ihn nicht." "Ich habe Salman Rushdie angegriffen, weil er den Islam und sein Wertesystem hasste", hatte Matar in einem Interview mit der "New York Post" kurz nach dem Angriff erklärt.

Ob er in jemandes Auftrag gehandelt hat, ist noch nicht klar. Matar hat jedenfalls erklärt, dass er Ruhollah Khomenei bewundere. 1989 hatte der iranische Führer Ayatollah Ruhollah Khomeini wegen des im Jahr zuvor erschienenen Romans "Die satanischen Verse" eine Fatwa gegen Rushdie verhängt. Die nächsten zehn Jahre war Rushdie untergetaucht und lebte unter ständigem Polizeischutz, bis er sich 2000 in New York niederließ und sich fortan wieder frei bewegte.

Der "New Yorker" hat exklusiv mit Salman Rushdie gesprochen und den Autor mit dem dunklen Brillenglas, das er inzwischen vor dem verletzten rechten Auge trägt, fotografiert.

Ob es ein Fehler gewesen sei, auf Sicherheitspersonal verzichtet zu haben? Er habe 20 Jahre lang ein recht normales Leben geführt, drei Viertel seines Autorlebens hätten seit der Fatwa stattgefunden, er habe seither viele Bücher geschrieben, antwortet Rushdie. Insofern könne er es nicht sagen. Er habe immer versucht, in keine Opferrolle zu schlüpfen, sagt Rushdie weiters zum "New Yorker". Stets habe er auch Bitterkeit vermieden. Vor allem fühle er Dankbarkeit für die Ersthelfer, seine beiden erwachsenen Söhne und seine Frau. "Was morgen passiert, ist wichtiger als das, was gestern passiert ist."

Fortsetzung der Memoiren

Er wolle nicht, dass seine Bücher in Zukunft mit dem Hintergedanken, er sei der arme Kerl, der mit einem Messer abgestochen worden sei, gelesen werden. Leser sollen von der Geschichte eingenommen werden.

In "Victory City" spielt diese im im 14. Jahrhundert in Südindien und handelt von dem Mädchen Pampa Kampana, das, nachdem es den Tod seiner Mutter mit angesehen hat, göttliche Kräfte entwickelt und eine Stadt heraufbeschwört, in der Frauen sich keinen patriarchalen Regeln unterwerfen müssen und religiöse Toleranz herrscht. Eine große Geschichte von Aufstieg und Fall.

"Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und über etwas nachdenken kann, ist alles in Ordnung", sagt Rushdie zum "New Yorker". Er denkt nun über eine Fortsetzung zu seinem autobiografischen Buch "Joseph Anton" von 2012 nach. Es soll darin um den Angriff gehen. (wurm, 7.2.2023)