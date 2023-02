Studierende sollen in dem Studium unter anderem lernen, Gesundheitskampagnen für Social Media zu erarbeiten. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Die Fachhochschule Burgenland (FH) bildet an ihrem Standort in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) künftig "Health Influencer" aus. Der Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement und -förderung wird dafür um den neuen Schwerpunkt "Health Content Creation" ergänzt, teilte die FH am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Studierenden sollen lernen, wissenschaftliche Fakten in Form von Podcasts oder Erklärvideos aufzubereiten und Gesundheitskampagnen für Social Media zu erarbeiten.

"Health Content Creation" bekomme mehr Aufmerksamkeit, weil sich große Teile des Lebens online abspielen und etwa zwei Drittel der Österreicher täglich soziale Medien nutzen, erklärte Studiengangsleiter Erwin Gollner. Auch organisatorisch wird sich ab dem kommenden Herbst einiges ändern: Der Gesundheitsmanagement-Studiengang wird von einem Vollzeit-Studium auf ein "berufsermöglichendes" umgestellt. Lehrveranstaltungen finden geblockt von Montag bis Mittwoch statt, um genug Zeit für Jobs oder zusätzliche Ausbildungen zu lassen. Das Studium dauert sechs Semester. Bis 31. März kann man sich anmelden. (APA, 7.2.2023)